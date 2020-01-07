Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова позувала в горах в розстебнутому комбінезоні

Зірка постала у вбранні голубого кольору, при цьому яскраво посміхаючись, пише Рoliteka.net.

Телеведуча розкрила комбінезон, під яким не виявилося нічого, крім купальника.

Зірка продемонструвала принади без особливого сорому, а в пості розповіла, що в горах жарко і можна засмагати, хоча раніше в це не вірила.

За словами Чехової, зокрема, на Монблані одночасно і холодно і жарко.

"І я то застібала блискавку, то розстібала☺️

Вам який варіант більше подобається?☺️", - написала Анфіса.

За кілька хвилин пост телеведучої зібрав понад 1400 лайків та багато коментарів.

"А на лижах то катаєтеся?", "Ви прямо на білизну комбез одягаєте?)", "Мені дуже сподобалися 3,4 і 5-е фото! Але якщо чесно, Ви шикарні на всіх фотографіях!!! 🔥🔥🔥", "Блін...ну дуже смачна з боку !!!💕💕💕🔥🔥🔥", "ось це бомбічна фототографія", "Красуня", "Супер👍", "Однозначно ,так 👏👌👍", "Шикарна👍", "Анфіса ви🔥,комбінезон і гори все виглядає шикарно,але тільки через вашу цю красу!🔥", "😍яка ж красива Анфіса!!!!💥💥💥", "Чуттєво, сексуально і одночасно практично, ніжно і скромно, чарівно і є місце для фантазій! Дуже красива!!!! Шикарна @achekhova", "Анфіса , ну як можна бути такою шикарною жінкою!!! ❤️Просто нереальна 👍🏻", " Краса незвичайна 💥💥💥", "

Який колір😍.вам дуже йде", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анфіса Чехова вирішила показати всім "понівечене" фільтрами обличчя.

Так, на опублікованих знімках Чехова разом з подружкою "приміряють" фільтр, який робить обличчя повним. При цьому обидві дівчата їдять, з-за чого створюється ефект правдивості.

Раніше ми писали, що Анфіса Чехова здивувала знімком з відпочинку на гірськолижному курорті Шамоні Монблан у Франції. Красуня зізналася, що прилетіла аж ніяк не на лижах кататися.

Чехова виклала кадр, де вона сидить під новорічною ялинкою з витягнутою рукою. А в руці у неї келих з "ігристим".

Нагадаємо, Чехова приголомшила фото з величезним і волохатим.

А ще Politeka писала, що розкішна Чехова влаштувала гарячу фотосесію на дюнах.

Також Politeka повідомляла, що Чехова в невидимому білизна вивалила напоказ усі свої принади.