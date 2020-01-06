Відомий український телеведучий Дмитро Комаров опублікував фото зі своєю красунею-дружиною

На знімку пара позує недалеко від берега під час заходу сонця, пише Рoliteka.net. Подружжя яскраво посміхається, показуючи м'які іграшки в камеру.

Олександра позувала в білій сорочці, а її чоловік у темній футболці, одним словом: "Ось це парочка!".

В пості Дмитро привітав українців з Різдвом і подякував всім небайдужим, які допомогли грошима нужденним.

За словами Комарова він разом з відомим українським дизайнером Андре Таном створив благодійні іграшки. Гроші від продажів підуть на допомогу дітям.

За 40 хвилин пост телеведучого зібрав понад 25 тисяч лайків та багато коментарів.

"Дмитро, ми дуже раді, що ви нарешті одружилися, всією родиною чекали цієї події!!!! Довгих років Вам і щасливого сімейного життя!!!", "Взаємно братан)))", "І ми Вас вітаємо з наступаючим Різдвом!!!...", "З різдвом 🎆", "Діма, за все твоє добро тобі дісталася така прекрасна дружина, дуже рада за Вас, ви прекрасна пара👍", "Дмитро вас і вашу дружину з новим роком та різдвом❤️ Щастя, удачі, любові, здоров'я і всього найкращого в новому році❤️", "Ви найкращі 😺😺😺😺", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, 22-річна модель "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко показала, як вони разом з чоловіком, 36-річним телеведучим Дмитром Комаровим, зустріли новий рік.

Пара проміняла похмурий Київ на спекотний Сінгапур. Олександра поділилася знімком у своєму мікроблозі в Instagram.

В кадрі вони з Комаровим знаходяться на пляжі, сидять на камені, а у Саші на колінах таця з двома келихами шампанського.

Раніше ми писали, що дружина Дмитра Комарова поділилася в Instagram фото, на якому постала в топі і лосинах гірчичного кольору.

Судячи з підпису, дівчина позувала в одному з фітнес-центрів Києва. В кадрі Саша стоїть, спершись на скляну перегородку, і дивиться з посмішкою в бік.

При цьому неможливо відвести погляд від її підтягнутого животика і струнких ніжок.

"28.12.2019. Фото. До. Олів'є))", - підписала фото Кучеренко.

Нагадаємо, що дружина Комарова полоскотав нерви зухвалим вбранням: гаряче передноворічне фото

Також Politeka писала, що Дмитро Комаров пропав в експедиції