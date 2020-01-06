Зірка "Квартал 95", український гуморист Євген Кошовий разом з дружиною Ксенією залишили холодний Київ і вирушили на новорічні канікули у теплі краї

Як передає Politeka.net, пара активно ділиться в "сторіз" в Instagram кадрами відпочинку, щоправда, країну вони не називають, але судячи з усього, щось пов'язане з Далеким Сходом і тропіками. Так, ми бачимо Женя і Ксюша вийшли на прогулянку і пробують себе в місцевих розвагах: покатушки на човнах і битті молотами по ґонґу. Кошовий в яскраво-червоній футболці, чорних штанях і такого ж кольору панамі і окулярах виділяється на тлі східного колориту. Його дружина вибрала менш помітний наряд: плаття ніжного кремового відтінку.

Спочатку вони удвох позували на тлі палацу, а потім Євген спробував щастя в якихось полуритуальных розвагах з ґонґом. При цьому артист забавно підписав кадри: "Я, панама і живіт". Свої удари по ґонґу він описав, як "раунди".

Потім парочка вирішила перейти до водних розваг. Гуморист здивувався, як у вузькому каналі розмістилися одночасно вісім човнів - "на 2 кв. метрах". Але, мабуть, жителі східної країни знають свою справу, так як всі човни благополучно розминулися і вирушили катати туристів.

Раніше ми повідомляли, витівка Кошового і Олени Кравець на сцені "Квартал 95" довела Володимира Зеленського мало не до істерики: давно, мабуть, той так не сміявся. Справа в тому, що Кошовий замінив Зеленського на "посту" сценічного чоловіка Кравець.

Номер "з новим чоловіком" викликав бурю емоцій як у залу, так і у президента України.

За сюжетом Кравець з Кошовим повернулися додому з наміром усамітнитися в інтимній обстановці. Але раптом новий чоловік говорить, що "не може" і пояснює причину тим, що на нього дивиться її колишній.

Олена підійшла до краю сцени і, дивлячись прямо на Зеленського, звернулася до нього:

"Ну, чого ти прийшов, а? Ти ж пішов? Ну, й іди. Чого ти мені душу-то рвеш?.. Так, я знайшла собі нового, але й ти собі знайшов!", - натякнула Олена на голову Офісу Президента Андрія Богдана.

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