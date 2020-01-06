Відома українська виконавиця Оля Полякова під час відпочинку за кордоном показала соковиті форми в купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.
«Коли хочеш викласти в сексі відео», - йдеться в повідомленні.
На самих знімках Оля Полякова демонструє пружні форми у відвертому купальнику. В якийсь момент її дочка Маша просовує руку їй між ніг. При цьому обидві дівчини сміються від душі.
Уточнимо, що шанувальники Полякової залишилися безмовні – кадрами зірка поділилася в Сторіс.
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До цього співачка Оля Полякова вирішила продемонструвати відвертий образ, який захоплює з першого погляду.
Як і багато її зіркові колеги, після насиченого року, який був наповнений концертами, зйомками, вечірками і корпоративами, вирішила поїхати відпочити і набратися нових сил.
Знаменита блондинка відправилася разом з доньками Машею і Алісою в сонячний Маямі, де вона гріється на сонечку на шезлонгу і насолоджується морським бризом.
Зіркова мама вирішила порадувати шанувальників пікантним пляжним фото, де Оля позує в граціозній позі.
"Привіт! Хто на рибалку зі мною?)", - запитала співачка у шанувальників.
На новому знімку довгонога красуня стоїть на пірсі в велюровому костюмі в стилі спорт-шик. Оливковий колір вбрання ідеально відтіняє її бліду шкіру і золотисте волосся. Завершальной родзинкою образу стали сонцезахисні окуляри і золотий ланцюжок.
Користувачі мережі почали активно коментувати побачені знімки. Вони не шкодували компліментів для Полякової, захоплюючись її зовнішнім виглядом.
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