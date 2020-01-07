Колишня учасниця «золотого складу» легендарної групи «ВІА-Гра» Надія Мейхер-Грановська поділилася з шанувальниками чуттєвим знімком
На фотографії, яку 37-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, 37-річна красуня позує в яскраво-червоній шовковій сукні з запахом з колекції власного бренду. Наряд має глибоке декольте і вигідно підкреслює пишний бюст артистки.
Зірка доповнила свій образ аксесуарами і червоними замшевими босоніжками на тонкому каблуці.
Знімок Мейхер супроводила віршем Костянтина Бальмонта, написаним 125 років тому.
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«Ви дуже гарна!», «Занадто ідеальна», «Ух... Так і пашить жаром. Справжня віагра», «Читаючи вірш, і дивлячись на фото в голові виникає лише одне слово: ПРИСТРАСТЬ... Приклад і уособлення жіночності!», – пишуть у коментарях.
Як відомо, в 2015 році Надія Мейхер вирішила спробувати себе в якості дизайнера і заснувала власний бренд одягу, який активно просуває в соцмережах. Красуня сама позує в нових стильних вбраннях, які підкреслюють спокусливу фігуру зірки.
Раніше ми писали, що Надія Мейхер-Грановська привітала своїх шанувальників з Новим роком і показала знімок без фотошопу. На фотографії видно лише обличчя і руку артистки. Імовірно, Надія без одягу і прикрилася ковдрою або рушником. На фото можна роздивитися обличчя знаменитості. Під очима видно зморшки. На співачці при цьому природний макіяж.
Фанати не змогли залишити коментарі під знімком. Фото було опубліковано в сторіс, де така функція відсутня.
Нагадаємо, спекотна Мейхер показала вражаюче фото.
А ще Politeka писала, що соковита Мейхер розстебнула блузку і засвітила найпотаємніші місця.
Також Politeka повідомляла, що розкішна Надя Мейхер не змогла приховати апетитні форми під пальто.