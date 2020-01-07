Колишня учасниця «золотого складу» легендарної групи «ВІА-Гра» Надія Мейхер-Грановська поділилася з шанувальниками чуттєвим знімком

На фотографії, яку 37-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, 37-річна красуня позує в яскраво-червоній шовковій сукні з запахом з колекції власного бренду. Наряд має глибоке декольте і вигідно підкреслює пишний бюст артистки.

Зірка доповнила свій образ аксесуарами і червоними замшевими босоніжками на тонкому каблуці.

Знімок Мейхер супроводила віршем Костянтина Бальмонта, написаним 125 років тому.

«Ви дуже гарна!», «Занадто ідеальна», «Ух... Так і пашить жаром. Справжня віагра», «Читаючи вірш, і дивлячись на фото в голові виникає лише одне слово: ПРИСТРАСТЬ... Приклад і уособлення жіночності!», – пишуть у коментарях.

Як відомо, в 2015 році Надія Мейхер вирішила спробувати себе в якості дизайнера і заснувала власний бренд одягу, який активно просуває в соцмережах. Красуня сама позує в нових стильних вбраннях, які підкреслюють спокусливу фігуру зірки.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер-Грановська привітала своїх шанувальників з Новим роком і показала знімок без фотошопу. На фотографії видно лише обличчя і руку артистки. Імовірно, Надія без одягу і прикрилася ковдрою або рушником. На фото можна роздивитися обличчя знаменитості. Під очима видно зморшки. На співачці при цьому природний макіяж.

Фанати не змогли залишити коментарі під знімком. Фото було опубліковано в сторіс, де така функція відсутня.

Нагадаємо, спекотна Мейхер показала вражаюче фото.

А ще Politeka писала, що соковита Мейхер розстебнула блузку і засвітила найпотаємніші місця.

Також Politeka повідомляла, що розкішна Надя Мейхер не змогла приховати апетитні форми під пальто.