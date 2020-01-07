Міс Україна 2018 Леоніла Гузь поділилася жарким відео, де вона без одягу

Знаменитість на відео сперлася п'ятою точкою про тумбу і почала позувати в одній нижній білизні, а також кросівках з шкарпетками. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Поки летіла, 12 годин в літаку ,перші 6 годин я спала.

Але потім, я вирішила прописати собі головні цілі на лютий-березень, вийшов не маленький список не впевнена, що з одним пунктом впораюся, але я буду старатися ! Чому це відео ? Там є пункт про харчування і зал))", - написала Леоніла під кадрами.

Фанати встигли залишити кілька коментарів:

"Жарти про "Гелик" ще актуальні?", "лайк за саме цей контент", "Оливьешки було багато на свята ?", "Гаряче", "Все, тепер всі передплатники на гелик скинуться. Сто пудів", "Ось це фігура", "Ти і так і худа, і красива".

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Міс Україна 2018 показала ефектний кадр. На новому знімку Леоніла Гузь постала практично у світлому білизна і взуття "не до місця".

Новий домашній знімок порадував, в більшості своїй, шанувальників моделі – на фото вона пронизливо дивиться прямо в об'єктив камери, дівчина позує в білій футболці і світлих трусиках, а також, схоже, що в чорних ботфортах.

Повідомлялося, що 18 грудня в конференц-залі Будинку футболу в Києві відбулося жеребкування чвертьфіналів Кубка України сезону-2019/2020 серед жіночих та чоловічих команд, в якому взяла участь переможниця конкурсу краси «Міс Україна-2018” Леоніла Гузь.

Красуня «жеребила» пари команд в компанії з відомим телеведучим Ігорем Цигаником.

В інтерв'ю Леоніла зізнавалася журналістам, що може їсти все, що хоче і не поправлятися.

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