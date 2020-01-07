Відома українська телеведуча Олена Крістіна Лебідь, дівчина екс-віце-прем'єра Павла Розенка, показала знімок з Куби

На фото Крістіна позує на тротуарі з невідомою жінкою. Лебідь в цей раз вирішила надіти короткий легке плаття без бюстгальтера, кросівки і окуляри. На тлі видніється раритетний автомобіль. Судячи з геометке, Христина відпочиває на Кубі. На фото видно, що Христина дуже худа. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Різдвом Христовим! З кубинським присмаком. Хай трапляються дива!З Різдвом Христовим! З кубинським присмаком. Нехай трапляються дива!", - написала знаменитість.

Фанати встигли залишити кілька коментарів:

"Так, а коли Аферисти з нетерпінням чекаємо", "А коли у вас будуть на новому каналі показувати?", "яскраве позитивне фото. Христина ви молодчинка, так тримати", "Взаємно, гарного настрою", "Я тільки позавчора повернулася з Куби".

Раніше ми повідомляли, що коханка Розенко роздяглася на пляжі і шокувала відвертими фото.

29-річна українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь разом зі своїм 49-річним коханим, екс-віце-прем'єром Павлом Розенком перебувають на відпочинку на Кубі.

Олена-Христина опублікувала нові знімки прямо з сонячного пляжу Куби, де вона засмагала на теплому піску біля самісінької води.

Для фото телеведуча вибрала яскравий купальник без бретелей, бра жовтого кольору і яскраві труси зеленого з різними малюнками. З аксесуарів Лебідь вибрала сонцезахисні окуляри синього кольору. На фото вона широко посміхається, розставивши руки.

«Підзарядка сонячних батарей», – вона підписала знімки.

Шанувальники і фолловери зірки почали активно писати негатив в коментарях з приводу її стрункості, навіть надмірної худорлявості. Деякі запитали вага телеведучої.

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