Відома українська співачка Надя Дорофєєва, солістка групи "Час і Скло", показала нове фото в мережі

На знімку Дорофєєва присіла навпочіпки на пристойних підборах. Можна помітити колготи в сіточку на Наді, гетри та кашеміровий светр. Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Цінувати і радіти кожному дню. 2020 - будь хорошим", - написала Дорофєєва під фото.

Фанати встигли написати багато коментарів під знімком:

"А з тобою це робити набагато легше. Завдяки тобі кожен день з'являється посмішка на обличчі", "Яка ти нереально красива Надя", "Мені цікаво до чого відмітка Туреччина", "Надя ти ж рожевий не любиш?", "Вогонь", "Чому ти така красива".

Раніше ми повідомляли, що Дорофєєва вразила змінами і показала це одним знімком.

«23 years challenge», - коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Дорофєєвої 6 років, і вона тільки прийшла вчитися в школу. Можна помітити класичний білий бант на голові, великі сережки і букет тюльпанів.

Уточнимо, що шанувальники зірки не змогли висловитися про різкі зміни в зовнішності співачки вже у дорослому віці. Знімки Дорофєєва викинула в Сторіс.

Повідомлялося, що безсоромна Дорофєєва засвітила зайве прямо на сцені.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва засвітила зайве у відвертому вбранні прямо на сцені.

Так, для виступу Дорофєєва вибрала тілесного кольору вбрання, який ефектно підкреслює її форми. В якийсь момент дівчина нагнулася, продемонструвавши апетитні форми.

Уточнимо, що разом з нею на сцені був і Олексій Завгородній (Позитив). Однак українці не змогли висловитися про ідеальних формах кумира. Знімки Дорофєєва опублікувала в Сторіс.

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