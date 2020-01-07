Відома українська співачка Наталя Могилевська опублікувала короткий ролик, в якому привітала всіх українців

На кадрах Могилевська позує, швидше за все, в білому платті. При цьому варто відзначити, що в ньому велике декольте, а Наталя зовсім не подбала про білизну. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відчуйте чудеса. Нагадайте собі можливість бути кращими. Ніколи не тримайтеся і вірте в те, що мрії збуваються. Відчуйте нове. З Новим роком та Різдвом, мої дорогі", - написала Могилевська під відео.

Фанати залишили кілька коментарів під відео: "Ви такі класні", "Супер, зворушливо", "Навроцька не змінюється. Відьма", "Зачаровує".

Раніше ми повідомляли, що Могилевська потрясла пишними формами перед Потапом, фото просочилося в мережу.

Могилевська на фото позує в чорному платті з глибоким декольте. Поруч стоїть Потап, який пристойно вище Наташі і обіймає її. Олексій в цей раз вибрався в джинсах і чорній футболці. Доповнив Образ співак і продюсер ланцюжком на шиї і годинником на руці.

"Наташа, Ви гордість української естради", "Ти прекрасна", "Ти просто красуня", "Наталія ви найкраща, у вас такий гарний голос", "Солодка парочка", "Наташа, найкраща у світі Наталі".

Повідомлялося, що Могилевська приголомшила новим яскравим чином у колі гарячих красенів.

Відома українська співачка Наталя Могилевська опублікувала маленький відеоролик в соціальних мережах. Це прем'єра нового кліпу на пісню "Покохала".

На кадрах видно локації в лісі. Могилевська в червоному платті показала всю свою красу.

Фанати почали активно коментувати відео:

"Ви прекрасна Наталя...", "Тизер дуже красивий! Чекаємо кліп ! Респект режисерам і , звичайно, Вам, Наташа", "Любимочка моя вже 25 років!!!! Любові Вам та процвітання!!!".

Нагадаємо, Могилевська потрясла пишними формами перед Потапом, фото просочилося в мережу

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