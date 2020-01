View this post on Instagram

Відчувайте дива! ✨ Надайте собі можливість бути кращими! Ніколи не зупиняйтеся, вірте у те, що мрії здійснюються. Відчувайте нове! З Новим роком та Різдвом, мої любі! 💙 @ngo.vidchui Вчимо жестову мову разом! #зновимроким #зріздвом #відчуй #нове #жестова_мова #інклюзія