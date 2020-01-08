Російський співак Філіп Кіркоров поділився інформацією про горе з підписниками в Instagram 

Артист опублікував пост, присвячений трагедії в Тегерані, пише Рoliteka.net. Відомо, що в результаті аварії Boeing-737 загинули всі, включаючи членів екіпажу. На даний момент відомо про 176 загиблих, серед яких 11 - українців. 

Новина про страшну трагедію не змогла пройти повз зірок шоу-бізнесу. 

Зокрема, Філіп Кіркоров розбитий горем. Зірка висловив співчуття сім'ям загиблих.

"Як пишуть ЗМІ, розбився через "engine malfunction", тобто "неполадки в двигуні"... Невже саме так повинен був початися рік...? ... Бідні люди... Україна, прийми найщиріші співчуття", – написав співак. 

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Також свої співчуття висловив артист Максим Галкін.

"Велика трагедія! Немає слів. Співчуття рідним загиблих, всім українцям та громадянам інших країн, чиї близькі опинилися в цьому рейсі!🙏🏻", - написав чоловік Алли Пугачової. 

Нагадаємо, пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який прямував з Тегерана в Київ, розбився після вильоту з аеропорту в Ірані 8 січня.

Віце-президент компанії МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський розповів, що через складність і тривалість рейсу, на нього відібрали одних з найбільш досвідчених пілотів.

Раніше ми писали, що після аварії українського Боїнга в Ірані розглядають безліч версій трагедії, але одна все ж переважає.

Найголовніше ні в якому разі не можна виключати, що причиною катастрофи стала ракета ППО. 

Блогер Кирило Данильченко зазначив, що ППО Ірану досить старі системи ще 70-80-их років, через санкції до них не так просто придбати запчастини. У цьому числі С-200 "Ангара" на рахунку якого не один збитий літак. 

Раніше ми писали, що Філіп Кіркоров став об'єктом критики в мережі, після того як вирішив взяти участь  у популярному російському шоу "Модний вирок" на одному з телеканалів.

Підтримати Кіркорова прийшли його родичі.

"Моя сім'я – мій фешен-мотиватор", – написав Філіп Кіркоров.

Користувачі мережі критично поставилися до новини, зазначивши, що артиста і так занадто багато на ТБ. 

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

Як повідомляла Politeka, що відомо про загиблих в авіакатастрофі в Тегерані українців: «Таких людей треба ще пошукати»

Також Politeka писала, що Кіркорова та Ані Лорак застали за поцілунками: злили відео в мережу.