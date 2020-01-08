Скандальна балерина Анастасія Волочкова показала фото без одягу

Знаменитість позує на фото в океані. Анастасія на знімку виявилася тільки в трусиках, все інше для знімка виявилося не потрібним. Руками вона прикрила груди. Також доповнила свій образ очками. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Кому не спиться.. Коли недолюблені тітки намагаються сказати мені, що я погана.. Нехай вони самі свої тілеса приведуть у стан сексуальне.. Щоб їх чоловіки думали тільки про них. А я за всіх в океані відпочину", - написала Волочкова під фото.

Фанати залишили кілька коментарів під фото:

"ось тому ти і одна, що все офигевают від твоєї сексуальності.", "Класна фотка, відмінний фотограф", " років для чого? Для шпагату? Або для приведення своїх тілес в сексуальне стан? Або для того щоб бути долюбленной тіткою?", "а не треба за нас відпочивати, ми й самі вміємо відпочивати! Відпочивайте для себе", "Настя пішла у всі тяжкі ! Точно вона там одна , без мужика , час йде , а любов хочеться , от вона там і біситься".

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Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram.

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє.

Так, цього разу Волочкова похвалилася шикарним місцем, де зараз зупинилася на відпочинок, викликавши при досить неоднозначнкю реакцію серед користувачів Instagram.

"А ось морська прогулянка в ніжних тонах на яхті була просто чарівною! Платтячко мені подарувала моя подруга і Сусідка Юля", - написала Волочкова.

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