Скандальная балерина Анастасия Волочкова показала фото без одежды

Знаменитость позирует на фото в океане. Анастасия на снимке оказалась только в трусиках, все остальное для снимка оказалось не нужным. Руками она прикрыла грудь. Также дополнила свой образ очками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кому не спится.. Когда недолюбленные тети пытаются сказать мне, что я плохая.. Пусть они сами свои телеса приведут в состояние сексуальное.. Чтобы их мужчины думали только о них. А я за всех в океане отдохну", - написала Волочкова под фото.

Фанаты оставили несколько комментариев под фото:

"вот поэтому ты и одна, что все офигевают от твоей сексуальности.", "Классная фотка, отличный фотограф", " лет для чего? Для шпагата? Или для приведения своих телес в сексуальное состояние? Или для того чтоб быть долюбленной тётей?", "а не надо за нас отдыхать, мы и сами отдыхать умеем! Отдыхайте для себя", "Настя пошла во все тяжкие ! Точно она там одна , без мужика , время уходит , а любви хочется , вот она там и бесится".

Ранее мы сообщали, что Волочкова задрала платье ради откровенных кадров, оценили не все.

Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram.

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает.

Так, в этот раз Волочкова похвасталась шикарным местом, где сейчас остановилась на отдыхе, вызвав при довольно неоднозначнкю реакцию среди пользователе Инстаграм.

"А вот морская прогулка в нежных тонах на яхте была просто волшебной! Платьице мне подарила моя подруга и Соседка Юля", - написала Волочкова.

Напомним, раздетая Волочкова ошарашила внешним видом на пляже

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