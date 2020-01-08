Екс-наречена Віталія Козловського Раміна Эсхакзай, учасниця проекту "Холостяк 5", показала себе після травми в Єгипті

Знаменитість отримала травму на відпочинку в Єгипті. Тепер їй потрібно пересуватися в інвалідному візку. Про це пише Politeka.

Про травму дівчина повідомила у себе на сторінці, де опублікувала фотографії з Шарм-ель-Шейха, передає Politeka.

"Зробили щось на зразок гіпсу, сказали ходити 10 днів. Дали милицю і коляску. Дуже це все не зручно(

Якщо хочете привернути до себе увагу і цікаві погляди дітей і дорослих - беріть милицю і коляску, увагу забезпечено.

Добре, що ми зупинилися в цьому готелі. Персонал - окрема подяка.", - написала Раміна під фото.

Також дівчина додала, щоб заздрісники особливо не раділи, що вона лежить на відпочинку з милицею і в гіпсі. У такому вигляді тепер до неї ще більше уваги і її тепер носять на руках. Раміна уклала, що не буде ділитися з людьми своїм життям, так як це для неї погано закінчується.

Фанати почали активно обговорювати подія:

"Перед поїздкою вилила весь негатив і карма не змусила себе довго чекати", "А краще з такою марновірністю взагалі нічим не ділитися і залишити соцмережі", "Одужуй, міцного здоров'я. Нехай цей факт не засмучує твоє настрою", "Ми теж ділилися, коли поїхали на Мальдіви, в результаті на 2й день дуже сильно захворіли. І як тут не вірити в пристріт?((".

Повідомлялося, що Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Рамины.

Так, екс-учасниця шоу "Холостяк", авторка YouTube-каналу «Ходять чутки» Раміна Эсхакзай розповіла про зради співака. За словами дівчини, Козловський нібито паралельно крутив роман зі своїм директором, Юлією Бакуменко. А відносини з Раминой співак завів, так як пара добре виглядала разом.

18 грудня Віталій Козловський прокоментував скандальне інтерв'ю за лаштунками зйомок новорічного концерту «Музична платформа» на телеканалі «Україна».

Нагадаємо, екс-наречена Козловського ледве втримала принади в тісному вбранні

Також Politeka писала, що екс-наречена Козловського розповіла про зради співака

А ще Politeka писала, що екс-наречена Козловського видала всю правду про співака



