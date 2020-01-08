Відома українська співачка Дар'я Астаф'єва показала досить пікантний знімок

Астаф'єва в цей раз позувала крупним планом в одній сорочці. Даша спустила її з плечей і декольте стало максимально екстремальним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити кадри, так як вони були опубліковані в Сторіс. Коментарі в цьому режимі також вимкнено.

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Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Так, на своїй сторінці зірка опублікувала кілька знімків з відпочинку, на яких позує в купальнику і без косметики. На одному з фото Астаф'єва стоїть поруч зі знаком заборони ходити по газонах, демонструючи свою фігуру.

А ось на іншому фото Даша позує лежачи на шезлонгу, насолоджуючись променями жаркого сонця.

На сторінці в Instagram Даша показала досить забавні кадри. Так, Даша позувала в незвичайному вбранні - чорному теплому спортивному костюмі разом з близькою людиною. При цьому зірка з'явилася на курорті в природному вигляді - без укладок та макіяжу.

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Так, Даша позувала в незвичайному вбранні - чорному костюмі, що складається з корсета і такого ж кольору обтягуючих лосинах. При цьому груди зірки ледь прикрита спеціальною вставкою з каменів на тому самому корсеті. Пікантний кадр у відвертому стилі приємно вразив шанувальників.

Зазначимо, Даша позувала в натовпі дівчат зі своєї підтанцьовки, які також були одягнені в костюми з блискучої тканини і яскравим макіяжем на обличчі.

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