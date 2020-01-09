Донька відомої української співачки Олі Полякової Маша продовжує ділитися фотографіями з відпочинку у США

На знімку Маша позує в типовій позі для селфи в дамській кімнаті. Полякова позує в короткому топі і такої самої спідниці. Обличчя донька співачки прикрила телефоном. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити фото або написати коментарі під ним. Знімок був опублікований в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що дочка епатажної співачки Олі Полякової Маша, яка слідом за зірковою мамою активно показує фото в купальнику, в цей раз знову здивувала користувачів мережі.

Не так давно Маша показала, як зважилася на експерименти із зовнішністю. Як виявилося, дівчина зробила собі пірсинг носа. І вельми хворобливий, про що повідомила на своїй сторінці в Instagram.

А сьогодні юна модель показала себе не менш зухвале вигляді.

Так, на прогулянку Маша вийшла в легкому леопардовому вбранні з голими руками. Її волосся зібране у хвіст і покладені на одне плече, на обличчі Полякової легкий макіяж, а в її вухах масивні сережки.

"Початок нового життя. А як ви почали своє нове десятиліття?", – пише Маша під новим фото. Шанувальники тут же прокоментували побачене.

Повідомлялося, що донька Полякової вперше зістригла свої довгі локони.

В цей раз Маша показала, як зважилася на експерименти із зовнішністю. Як виявилося, дівчина зробила собі пірсинг носа. І вельми хворобливий, про що повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Так, в розділі Сторі юна Полякова показала, як проколола ніс. При цьому одну з найболючіших його точок, а саме - носову перегородку між ніздрями. Також юна зірка показала септум, який прикрасив її ніс.

Нагадаємо, доросла дочка Полякова показала форми в купальнику

А ще Politeka писала, що дочка Полякова показала ідеальні форми на курорті

Також Politeka повідомляла,. що дочка Полякової вразила ідеальними формами в короткому топі



