Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша продолжает делиться фотографиями с отдыха в США

На снимке Маша позирует в типичной позе для селфи в дамской комнате. Полякова позирует в коротком топе и такой самой юбке. Лицо дочь певицы прикрыла телефоном. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить фото или написать комментарии под ним. Снимок был опубликован в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что дочь эпатажной певицы Оли Поляковой Маша, которая вслед за звездной мамой активно показывает фото в купальнике, в этот раз снова удивила пользователей сети.

Не так давно Маша показала, как решилась на эксперименты со внешностью. Как оказалось, девушка сделала себе пирсинг носа. И весьма болезненный, о чем сообщила на своей странице в Инстаграм.

А сегодня юная модель показала себя в не менее дерзком виде.

Так, на прогулку Маша вышла в легком леопардовом наряде с голыми руками. Ее волосы собраны в хвост и уложены на одно плечо, на лице Поляковой легкий макияж, а в ее ушах массивные серьги.

"Начало новой жизни. А как вы начали своё новое десятилетие?", – пишет Маша под новым фото. Поклонники тут же прокомментировали увиденное.

Сообщалось, что дочка Поляковой впервые отстригла свои длинные локоны.

В этот раз Маша показала, как решилась на эксперименты со внешностью. Как оказалось, девушка сделала себе пирсинг носа. И весьма болезненный, о чем сообщила на своей странице в Инстаграм.

Так, в разделе Стори юная Полякова показала, как проколола нос. При этом одну из самых болезненных его точек, а именно - носовую перегородку между ноздрями. Также юная звезда показала септум, который украсил ее нос.

Напомним, повзрослевшая дочь Поляковой показала формы в купальнике

А еще Politeka писала, что дочь Поляковой показала идеальные формы на курорте

Также Politeka сообщала,. что дочь Поляковой поразила идеальными формами в коротком топе



