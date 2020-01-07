Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Мария показала формы во время отдыха за границей
Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.
Так, Маша позирует в желтом купальнике и очках. В ушах торчат AirPods. Дополнял образ девушки элегантный кулон.
«Задайте мне вопрос», - предлагает она.
Уточним, что на следующих кадрах Маша Полякова отвечает на вопросы поклонников.
Судно с россиянами обстреляли в море: много жертв, кадры и подробности трагедии
Брежнева решилась на пластику из-за молодой "любовницы" Меладзе: "Вера, зачем?"
Новый позор "Укрзализныци" поставил на уши украинцев: "И это Интерсити?"
Жена Луценко после операций поразила внешним видом: теперь узнать можно только по паспорту
Как сообщалось ранее, дочь Оли Поляковой Маша показала пару сдержанных, но в то же время, эффектных снимков в сети, а также потанцевала у новогодней елки.
Новое фото пришлось по вкусу многим сверстникам Маши Поляковой. Вся в черном, а также штанах на подвязке из декоративных цепей и с распущенными волосами - Маша Полякова выглядела прекрасно. Стоит отметить, что юная звезда сети умело позирует перед камерами - поклонники пишут, что девочка очень похожа на свою звездную мать - украинскую исполнительницу Олю Полякову. При чем похожа, во всех смыслах этого слова - и внешне, и в позитивной манере поведения, умении зажигать публику.
Кроме фото, Маша Полякова широко улыбалась на опубликованном ею видео - деушка станцевала, припевая и очень тем самым порадовала своих поклонников.
До этого дочь Оли Поляковой Маша показала эффектные кадры в ванной. На опубликованных кадрах Маша Полякова красуется бровями в ванной. Она наложила на лицо эффект маски с сердцами на щеках.
Напомним, Полякова похвасталась талантом дочери, сеть взорвалась.
Как сообщала Politeka, Полякова напугала резким изменением во внешности: «как Брежнев».
Также Politeka писала, что бесстыжая Полякова засветила идеальные формы в пикантном наряде.