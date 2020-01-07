Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Мария показала формы во время отдыха за границей

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

Так, Маша позирует в желтом купальнике и очках. В ушах торчат AirPods. Дополнял образ девушки элегантный кулон.

«Задайте мне вопрос», - предлагает она.

Уточним, что на следующих кадрах Маша Полякова отвечает на вопросы поклонников.

Как сообщалось ранее, дочь Оли Поляковой Маша показала пару сдержанных, но в то же время, эффектных снимков в сети, а также потанцевала у новогодней елки.

Новое фото пришлось по вкусу многим сверстникам Маши Поляковой. Вся в черном, а также штанах на подвязке из декоративных цепей и с распущенными волосами - Маша Полякова выглядела прекрасно. Стоит отметить, что юная звезда сети умело позирует перед камерами - поклонники пишут, что девочка очень похожа на свою звездную мать - украинскую исполнительницу Олю Полякову. При чем похожа, во всех смыслах этого слова - и внешне, и в позитивной манере поведения, умении зажигать публику.

Кроме фото, Маша Полякова широко улыбалась на опубликованном ею видео - деушка станцевала, припевая и очень тем самым порадовала своих поклонников.

До этого дочь Оли Поляковой Маша показала эффектные кадры в ванной. На опубликованных кадрах Маша Полякова красуется бровями в ванной. Она наложила на лицо эффект маски с сердцами на щеках.

Напомним, Полякова похвасталась талантом дочери, сеть взорвалась.

Как сообщала Politeka, Полякова напугала резким изменением во внешности: «как Брежнев».

Также Politeka писала, что бесстыжая Полякова засветила идеальные формы в пикантном наряде.