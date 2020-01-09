Відома українська співачка Оля Полякова подуріла з дочкою на камеру
На кадрах спочатку Полякова позує поруч з дочкою, а після цього Маша показує тільки маму. У цей момент Оля висовує язик і витріщає очі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли оцінити або прокоментувати публікацію. Все із-за того, що ролик був опублікований в Сторіс, де така функція відключена.
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Раніше ми повідомляли, що Полякова вразила видом без макіяжу.
Суперблондинка української сцени Оля Полякова вирішила відпочити від суєти важких робочих буднів в Майамі. Туди співачка полетіла разом зі своїми дочками Машею і Алісою.
Співачка вже встигла похвалитися знімками з відпочинку: вона поставала перед користувачами мережі в яскравому купальнику, а також зазивала на рибалку в оливковій костюмі. На свіжому знімку в своєму Instagram красуня похвалилася стильним вбранням і природною красою.
Полякова позує в приміщення, що нагадує замкову кімнату. Навколо ліпнина, фрески, мозаїка, колони і старовинні вази. На співачці повсякденний наряд, який складається з футболки чорного кольору та вузьких штанів в тон. Примітно, що на обличчі співачки немає ні грама макіяжу.
Повідомлялося, що Полякова померилась розміром принад зі своїми подружками.
Оля Полякова вміє вражати масштабними запальними виступами і екстраординарними нарядами. Наприклад, на зйомках новорічного шоу "Привіт, 20-ті!" співачка продемонструвала дуже пікантні і яскраві образи, підкресливши свої довгі і стрункі ноги, крім того, вона блищала кожен ефір шоу "Х-фактор" на якому була зоряної суддею.
цього разу вона показала знімок у своєму особистому Instagram на фото вона позувала у компанії трьох подруг.
Нагадаємо, Полякова вразила красою в одному купальнику
А ще Politeka писала, що Полякова в новому образі спокусила всіх українських чоловіків
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