Відома українська співачка Оля Полякова подуріла з дочкою на камеру

На кадрах спочатку Полякова позує поруч з дочкою, а після цього Маша показує тільки маму. У цей момент Оля висовує язик і витріщає очі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити або прокоментувати публікацію. Все із-за того, що ролик був опублікований в Сторіс, де така функція відключена.

Раніше ми повідомляли, що Полякова вразила видом без макіяжу.

Суперблондинка української сцени Оля Полякова вирішила відпочити від суєти важких робочих буднів в Майамі. Туди співачка полетіла разом зі своїми дочками Машею і Алісою.

Співачка вже встигла похвалитися знімками з відпочинку: вона поставала перед користувачами мережі в яскравому купальнику, а також зазивала на рибалку в оливковій костюмі. На свіжому знімку в своєму Instagram красуня похвалилася стильним вбранням і природною красою.

Полякова позує в приміщення, що нагадує замкову кімнату. Навколо ліпнина, фрески, мозаїка, колони і старовинні вази. На співачці повсякденний наряд, який складається з футболки чорного кольору та вузьких штанів в тон. Примітно, що на обличчі співачки немає ні грама макіяжу.

Повідомлялося, що Полякова померилась розміром принад зі своїми подружками.

Оля Полякова вміє вражати масштабними запальними виступами і екстраординарними нарядами. Наприклад, на зйомках новорічного шоу "Привіт, 20-ті!" співачка продемонструвала дуже пікантні і яскраві образи, підкресливши свої довгі і стрункі ноги, крім того, вона блищала кожен ефір шоу "Х-фактор" на якому була зоряної суддею.

цього разу вона показала знімок у своєму особистому Instagram на фото вона позувала у компанії трьох подруг.

Нагадаємо, Полякова вразила красою в одному купальнику

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