Російська артистка Евеліна Бльоданс похвалилася відмінною фізичною формою і показала публіці особисті домашні кадри

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram 50-річної знаменитості.

Так на нових опублікованих кадрах артистка роздягається, веселитися, приймає подарунки і трапезує з друзями. Схоже, що артистка вирішила показати різдвяні посиденьки. Публіка, варто відзначити, зібралася на святкування типова - колись популярні артисти з, умовно кажучи, 90-х - Шура, Альона Свиридова та інші.

Найбільш яскравим кадром з опублікованого знаменитістю відео, виявився той, де вона роздягається перед популярним свого часу виконавцем Шурою - в смарагдовому купальнику або білизні - артистка розстебнула на собі кофту і грайливо покрутилася перед співаком, в тому числі, демонструючи свої сідниці і груди.

Шанувальники відзначають, що фігура у Бльоданс просто неймовірна - "як у 18-річної дівчини" і вітають зі святами.

Раніше ми писали, що 50-річна російська актриса Евеліна Бльоданс похвалилася фігурою в купальнику.

Актриса виставила фото в своєму мікроблозі в Instagram.

На фотографії вона позує в басейні. На артистці надітий темний купальник зі шнурівкою на грудях. Доповнив Образ яскравий макіяж.

Користувачі мережі захоплюються фігурою Бльоданс.

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