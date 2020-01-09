Популярна українська співачка і екс-ВІА Гра Віра Брежнєва вирішила показати всім, як спотворила обличчя за допомогою фільтра
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Коли у відпустці лінь голитися», - коротко йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на самому знімку Брежнєва позує з вусами і в курточці, тримаючи в руках книгу. Уточнимо, що крім вусів у вухах зірки красуються сережки.
Роздягнену Лоліту на пляжі переплутали з Волочковою: "Чоловіча постать..."
«Переходить усякі межі»: Алла Пугачова опинилася в центрі гучного скандалу, росіяни повстали
Корольова пішла по стопах Пугачової і вразила виглядом в новому іміджі: «всі на одне обличчя»
Каменських забула про білизну і показала справжній кайф: "Бомба уповільненої дії"
Шанувальники зірки були позбавлені можливості висловити свою думку про витівку Брежнєвої, оскільки кадри вона викинула в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, українська виконавиця і екс-Nikita Анастасія Кумейко вразила несподіваною зміною в зовнішності. Знімком дівчина поділилася в Instagram.
«Ананасис і Шпагатович летять на води», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно саму Кумейко разом з подругою на борту літака. Проте в очі кидається, що панянки «відростили» вуса.
Проте українці не змогли задати будь-які питання щодо різкої зміни зовнішності Кумейко, оскільки кадри зірка опублікувала у себе в Сторіс.
Раніше ми писали, що українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще і виглядом у новому іміджі
Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню.
цього разу артистка вирішила показати себе в зимовому виді. На новому кадрі зірка похвалилася природним чином – на обличчі мінімум макіяжу, а волосся просто распущенны і трохи спушены, без будь-яких укладок. При цьому одягнена Віра в звичайний теплих пуховик, чорні укорочені зимові штани, світлі короссовки і доповнила свій лук сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.
Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.
Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою