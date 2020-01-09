Популярна українська співачка і екс-ВІА Гра Віра Брежнєва вирішила показати всім, як спотворила обличчя за допомогою фільтра

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Коли у відпустці лінь голитися», - коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на самому знімку Брежнєва позує з вусами і в курточці, тримаючи в руках книгу. Уточнимо, що крім вусів у вухах зірки красуються сережки.

Шанувальники зірки були позбавлені можливості висловити свою думку про витівку Брежнєвої, оскільки кадри вона викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська виконавиця і екс-Nikita Анастасія Кумейко вразила несподіваною зміною в зовнішності. Знімком дівчина поділилася в Instagram.

«Ананасис і Шпагатович летять на води», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно саму Кумейко разом з подругою на борту літака. Проте в очі кидається, що панянки «відростили» вуса.

Проте українці не змогли задати будь-які питання щодо різкої зміни зовнішності Кумейко, оскільки кадри зірка опублікувала у себе в Сторіс.

Раніше ми писали, що українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще і виглядом у новому іміджі

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню.

цього разу артистка вирішила показати себе в зимовому виді. На новому кадрі зірка похвалилася природним чином – на обличчі мінімум макіяжу, а волосся просто распущенны і трохи спушены, без будь-яких укладок. При цьому одягнена Віра в звичайний теплих пуховик, чорні укорочені зимові штани, світлі короссовки і доповнила свій лук сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

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