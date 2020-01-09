Відома українська виконавиця і екс-ВІА Гра Міша Романова показала ідеальне тіло у купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.

Так, Романова позує відвертому червоному купальнику, виставивши напоказ ідеальне тіло. Крім того, на голові дівчини красується червона кепка.

Уточнимо, що шанувальники зірки не змогли висловитися про ідеальних формах кумира. Кадри Романова викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Міша Романова, колишня учасниця групи ВІА Гра, показала знімок, де вона "Главная телка страны"

На фото Романова позує біля вивіски "Главная елка страны". Але тільки на другій картинці намальована буква "Т", і напис стала "Головна телиця країни". Міша для фото вибрала червоне шикарне плаття з великим декольте.

З фото фанати встигли залишити кілька коментарів:

"Чудова новорічна листівка", "Я в цьому ніколи не сумнівався", "Та ти що, яка теличка", "Яка гарна", "Перша відмінність напис головна ялинка і головна телиця, друге до кінці фотки на одній є біла смуга, а на іншій-ні".

Повідомлялося, що спокуслива екс-ВІА Гра похвалилася принадами без білизни.

Колишня учасниця групи ВІА Гра Міша Романова засвітила принади без білизни прямо на камеру.

«Доброго ранку», - йдеться у підписі.

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