Міс Україна 2018 Леоніла Гузь, похвалилася ідеальною фігурою в купальнику

Українська знаменитість опублікувала у своєму Instagram кілька відвертих фотографій з відпустки, Рoliteka.net.

Так, зірка позувала в чорному купальнику з великими вирізами з боків, з яких ледь не випадали груди.

Леоніла перебувала на ступенках, демонструючи струнке тіло, зокрема ніжки. Знаменитість витончено вигнулася і розставила ноги в босоніжках з тоненькою палітуркою.

Своє пишне довге волосся Гузь, то закидала назад, то набік. Завершували образ міс України модні окуляри в стилі аля 1990-ті.

"Я дівчина Барбі", - підписала фото зірка.

"Хто тобі таку дурницю сказав?" "Шикарна 🔝", "Боже, яка гарна 🤩", "Ідеальна 😍", "Красивий загар 👧🏿🌞🌴", - написали користувачі мережі.

Варто зазначити, що судячи з геолокації, Леоніла знаходиться в Мексиці.

Нагадаємо, Леоніла Гузь позувала в крихітному купальнику, розставивши при цьому ноги. Сама білизна ефективно підкреслювала її форми.

Шанувальники моделі влаштували справжній «бум» у коментаріях під знімком.

«Яка чарівна зовнішність. Можна дивитися вічно», «Я міг би проповзти під твоїми ногами», «Красуня», «шик», «як соковито», - написали вони.

Раніше ми писали, що Леоніла Гузь постала практично у світлому боді або купальнику, чим "розбурхала" багатьох своїх шанувальників.

Новий знімок біля дзеркала порадував багатьох фанів зірки і "цінителів" жіночої краси взагалі – на фото дівчина позує, розставивши ноги. Крім купальника або боді, на ній модні кросівки. Манекенниця також розпустила своє розкішніе довге волосся. "Події розгорталися біля підніжжя ліжка, що додало кадру ще більшої пікантності.

Нагадаємо також, що Леоніла Гузь поділилася жарким відео, де вона без одягу.

Знаменитість на відео сперлася п'ятою точкою о тумбу і почала позувати в одній нижній білизні, а також кросівках з шкарпетками.

"Поки летіла, 12 годин в літаку ,перші 6 годин я спала", - написала міс України.

А пізніше зірка прокинулася і написала цілі на лютий-березень.

Нагадаємо, міс Україна позбулася одягу і показала справжню красу

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