Учасниця "Танців з зірками", прима-балерина Катерина Кухар та її чоловік прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов розповіли про своє сімейне життя

Зоряна танцювальна пара відверто поділилася переживаннями, страхами й радощами в програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна», передає Politeka.net.

Зокрема, Олександр Стоянов розповів, як змінюються їхні відносини на роботі і вдома, адже вони з Катею - колеги. За його словами, "суворість" дружини вдома абсолютно зникає.

«Ми починаємо сваритися на репетиції, потім приходимо додому – вона стає ніжною, лагідною кішечкою, візьми, поклади, вона там нявкає. Посваритися неможливо», – зізнався Стоянов.

Кухар ж відповіла, що на роботі - займається тільки роботою - все інше відходить на другий план. Вона здається більш суворою і вимогливою, ніж її чоловік.

«Якщо я приходжу на роботу, закриваю двері, в залі існую тільки я, балет, музика, партнер, моя робота... Все інше відходить на другий план. Я зібрана, сконцентрована, я хочу зробити все один раз добре і відразу», - розповіла Катерина.

На сьогодні пара з посмішкою говорить про сімейне щастя. Але були часи, коли Катерині було не до сміху. Справа в тому, що вона одружена вдруге. Перший шлюб був невдалим. Катя вискочила заміж в юному віці, і, як виявилося згодом, не за того чоловіка (він закінчив хореографічне училище, але проміняв балет на бізнес).

Але справжньою трагедією стала втрата дитини. Кухар відверто розповіла, як пережила найжахливіше у своєму житті. За її словами, потрібно "переплакати і перекричати" і намагатися чимось себе зайняти. Вона, наприклад, з головою пішла в роботу.

Коли вона завагітніла вдруге, то, будучи на сьомому місяці пішла від чоловіка. Друг і колега Стоянов її підтримав, а незабаром їх почуття переросли в романтичні. Хлопчика Тимура Олександр виховує як свого. Пізніше у пари народилася донька Анастасія.

Раніше ми розповідали, що Кухар спокусила мережу пікантним образом. На ній світло-рожеве плаття зі стразами з "повітряною" обробкою. Катерина сфотографувалася разом з українським ведучим Володимиром Остапчуком. Останній тримає її за талію. Шанувальники відразу заговорили про те, що красень увів балерину у чоловіка.

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