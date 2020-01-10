42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова скинула одяг і залізла в басейн з гарячою водою - запаморочливі кадри

Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram Чехова виклала свіжі знімки з гірськолижного курорту Шамоні у Франції, де вона зараз відпочиває. Так, пишногруда красуня з'явилася в чорному купальнику. Апетитні форми Анфіси розбурхують фантазію. Родзинку знімкам надають оточуючі види. Справа в тому, що басейн знаходиться на свіжому морозному повітрі, а навколо красуються зелені гори з засніженими верхівками.

Момент навів Анфісу на думку, які ж саме чоловіки подобалися їй все життя.

"Мене завжди приваблювало те, що холодне зовні і гаряче всередині. Термальні води, чоловіки, затишні шале з каміном☺️ Мені подобається поєднання непоєднуваного😉", - підписала кадри телеведуча.

Шанувальники прийшли в невимовний захват від захоплюючої дух Анфіси. Її порівняли і з Мерилін Монро, і з феєю, і навіть з балериною Анастасією Волочковою.

"Ви Мерилін Монро, тільки гарніше, ви немов 8 чудо світу. Дуже привабливо і карколомно, біса звабно виглядаєте💥💥💥💥💥"

"В тисячу разів красивіше Волочкової та її шпагату! Виглядаєте відпад!🔥🔥🔥"

"Ви ідеальна💎"

"Анфіса, Вам треба відвідати Камчатку, термальні джерела"

"І не просто фея, а шикарна ФЕЯ!"

"Як красиво написано❤️"

"Прямо повіяло свіжим гірським повітрям, і при цьому енергетична термальна вода! От би там опинитися. А ви так добре вписується в цей чарівний пейзаж, просто втілення природної краси! Богиня!"

Раніше ми повідомляли, Чехова зізналася, що приїхала на гірськолижний курорт аж ніяк не за спортивними розвагами. Красуня зібралася "багато пити і їсти французькі страви". Так, вона поділилася в мережі фото, на якому сидить з подругою за столиком в кафе. А столик прямо-таки ломиться від страв.

"Нафондючились і наклюкались🍜🥂 Пора і честь знати😉", - підписала кадр Чехова.

Нагадаємо, Анфіса Чехова зняла всі і потрясла розкішним тілом на балконі.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Чехова розстебнула блискавку і вивалила свої принади.