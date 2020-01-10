Через три дні перебування у Великобританії Меган Маркл повернулася в Канаду - без свого чоловіка принца Гаррі

Герцоги Сасекські провели останні шість тижнів в Канаді, де відзначили Різдво і Новий рік разом з матір'ю Маркл. Після чого, залишивши 8-місячного сина Арчі на няню, повернулися в Англію і заявили, що мають намір скласти з себе повноваження старших членів королівської сім'ї.

Щодо останнього вибухнув неабиякий скандал. Меган залишила чоловіка розбиратися з сім'єю, а сама поспішила повернутися до дитини в Канаду.

"Оскільки принц Гаррі зіткнувся з гнівом королеви і королівської сім'ї, Меган вилетіла назад в Канаду... - пише Dailymail. - Очікується, що Гаррі теж повернеться в Канаду, але після офіційної зустрічі в Букінгемському палаці в наступний четвер".

Раніше ми повідомляли, після оголошення про складання своїх повноважень на Меган і Гаррі посипався шквал гострої критики в британських ЗМІ. Зокрема, телеведучий популярної програми Good Morning Britain Пірс Морган назвав герцогиню інтриганкою і шахрайкою, а самого принца - клоуном. Але на цьому журналіст не зупинився. Він попросив Єлизавету ІІ позбавити молоду пару всіх титулів.

Телеведучий пошкодував 93-річну королеву і її 98-річного чоловіка Філіпа, яким на старості років доводиться терпіти витівки розбещеного онука і його підступної дружини.

Також ми писали, нещодавно у мережі Меган "рознесли" за вбрання, в якому вона з'явилася в дипломатичному представництві Canada House в Лондоні. З самим одягом було все в порядку, але от пильні користувачі помітили на фото сліди від поту в області пахв герцогині.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.