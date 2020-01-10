Українська співачка Злата Огневич показала, як проводить час на пляжі

Красуня опублікувала у своєму Instagram фото у смугастому купальнику, пише Рoliteka.net.

Артистка зробила селфи, зачепивши краєчок моря. На фото зірка позує без макіяжу. Глубкое декольте дозволяє побачити частину пружних грудей зірки.

Варто зазначити, що на Златі немає макіяжу і виглядає вона чудово. Природна краса, пишне волосся і відпочилий вигляд - робить знімок особливо привабливим.

"Sun-kissed face💋 Рік тому я була у відпустці, така довга пауза ...)) Тішуся, як птах, що вилетів на свободу 🕊", - зізналася Злата.

Майже за годину пост зірки зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"Злата, вже писав, дуже йде цей колір волосся. Просто супер!", "Радію як птах, що вилетів на волю? Хммм 🤔 це повинна бути нова пісня !!) 😏", "Гарна!!!!", "Бразилійка ))", "Красуня-Мулатка😍😍😍❤❤❤", "Який классненький бутон! Шлю тобі великий уклін... Щоб відкрити його знову, Треба багато цілувати!", "Sexy baby😉", "Красуня! 😘😘Гарного відпочинку, сонечко! 😉😍😘", "Зозуля :)", "Дівчина-мрія)", "Дуже красива 😍😍😍", "Чарівна!", "Насолоджуйтесь тишею! Творчого натхнення! ❤️🏖️ 🌹 "," Циганочка)) ❤️ ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Злата Огневич похвалилася фігурою в сукні в золотих тонах.

Знаменитість опублікувала фото, на якому постала в розкішному вбранні, в своєму Instagram.

Так, Злата була в платті на тонких бретелях, яке підкреслило її форми. Дівчина присіла на стілець і яскраво посміхалася. Її образ завершували сережки і безліч перснів на пальцях. Огневич виглядала яскраво і свіжо.

На фоні можна помітити прикрашену ялинку.

Раніше ми писали, що Злата Огневич похвалилася гарною фігурою в своєму Instagram.

Артистка опублікувала пост, на фото якого позує в одній довгій чорній футболці з написом: "Я богиня".

Волосся середньої довжини спустилося по плечах дівчини. Образ завершили сережки. Огневич посміхнулася і подивилася в камеру. Злата виглядала чудово.

Нагадаємо, Злата Огневич зробила відверте зізнання: «Прокинулася з синцями і…».

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