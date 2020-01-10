Від відомої російської актриси Анастасії Заворотнюк масово відмовляються шанувальники

Після повідомлення, що Заворотнюк страждає від онкології, фанати актриси перелякалися. Перший час від зірки "Моєї прекрасної няні" не було ніяких даних. Глядачі та колеги будували тільки здогадки про те, що відбувається зі знаменитістю. Фолловери швидко зрозуміли, що правди вони не отримають і почали активно відписуватись від мікроблогу на підтримку актриси. Акаунт у день втрачає близько 500 фанатів, передають російські ЗМІ, повідомляє Politeka.

Раніше ми повідомляли, що російський актор, партнер Анастасії Заворотнюк по серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов привернув увагу несподіваним постом.

Пара розлучилася багато років тому, але багато шанувальники досі вважають їх дуже гармонійною парою. Фанати пильно стежать за життям зірок, і нове фото артиста не залишилося без уваги.

Після появи інформації про те, що Анастасія Заворотнюк бореться з онкологічним захворюванням громадськість стали вишукувати нові дані з різних джерел і вкрай уважно стежити за всіма, хто коли-небудь перетинався з артисткою. Адже рідні артистки тему ніяк не коментують.

Повідомлялося, стан здоров'я російської актриси Анастасії Заворотнюк дійсно далеке від хорошого, однак і не настільки поганий, щоб рахувати дні до її смерті.

Таку заяву зробила відомий таролог і ясновидиця Саона, яка спростувала інформацію про серйозне погіршення самопочуття зірки серіалу «Моя прекрасна няня».

Ясновидиця підтвердила, що в організмі зірки у зв'язку з хворобою відбуваються необоротні процеси, але вони не настільки трагічні, щоб рахувати дні до її відходу в інший світ.

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