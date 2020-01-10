Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала фото з відпочинку

На знімку Кумейко позує в обіймах своєї подруги. Анастасія в цей раз обійшлася одним купальником, як і інша дівчина, яка доповнила свій образ очками. Співачка відпочиває в Індії і можна побачити, що вона повністю задоволена відпусткою. Між брів на ній красується червона точка, яку часто називають "третім оком". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нам добре. А вам?;)", - написала Кумейко.

Фанати залишили кілька коментарів під фото:

"Радий за Вас, Нана, а нам стабільно норм", "Разом весело крокувати", "Тримаю тебе міцно", "Це взагалі законно", "Красиві дівчата !!!".

Раніше ми повідомляли, що екс-Nikita ледве втримала принади в яскравому купальнику.

Українська знаменитість позувала на пляжі. Анастасія зараз відпочиває в Індії, про що можна зрозуміти з геолокації у публікації.

Обидві красуні вибрали червоні відрядні купальники, які ідеально підкреслили їх форми. Дівчата раділи хвилях і розважалися, як могли.

"Троянда і тюльпан. Відмовилися від фільтрів. Інших заборон для нас не існує. #djNana #anastasiadomination #нанаРазНанаДва", - написала в пості Кумейко.

Повідомлялося, що соковита екс-Nikita взяла батіг і показала все, на що здатна.

«Вангую! Який ти будеш у Новому Році? Запускай рулетку, скринь передбачення, опубликуй у себе в stories і чекай репоста від мене», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Кумейко демонструє найбільш соковиті і апетитні свої знімки. На одних з них можна помітити співачку з батогом і в одній білизні.

Саме звернення Кумейко спровокувала справжню бурю емоцій серед користувачів.

Нагадаємо, розкішна екс-Nikita показала всі свої принади в купальнику

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