Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала фото з відпочинку
На знімку Кумейко позує в обіймах своєї подруги. Анастасія в цей раз обійшлася одним купальником, як і інша дівчина, яка доповнила свій образ очками. Співачка відпочиває в Індії і можна побачити, що вона повністю задоволена відпусткою. Між брів на ній красується червона точка, яку часто називають "третім оком". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Нам добре. А вам?;)", - написала Кумейко.
Фанати залишили кілька коментарів під фото:
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"Радий за Вас, Нана, а нам стабільно норм", "Разом весело крокувати", "Тримаю тебе міцно", "Це взагалі законно", "Красиві дівчата !!!".
Раніше ми повідомляли, що екс-Nikita ледве втримала принади в яскравому купальнику.
Українська знаменитість позувала на пляжі. Анастасія зараз відпочиває в Індії, про що можна зрозуміти з геолокації у публікації.
Обидві красуні вибрали червоні відрядні купальники, які ідеально підкреслили їх форми. Дівчата раділи хвилях і розважалися, як могли.
"Троянда і тюльпан. Відмовилися від фільтрів. Інших заборон для нас не існує. #djNana #anastasiadomination #нанаРазНанаДва", - написала в пості Кумейко.
Повідомлялося, що соковита екс-Nikita взяла батіг і показала все, на що здатна.
«Вангую! Який ти будеш у Новому Році? Запускай рулетку, скринь передбачення, опубликуй у себе в stories і чекай репоста від мене», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Кумейко демонструє найбільш соковиті і апетитні свої знімки. На одних з них можна помітити співачку з батогом і в одній білизні.
Саме звернення Кумейко спровокувала справжню бурю емоцій серед користувачів.
Нагадаємо, розкішна екс-Nikita показала всі свої принади в купальнику
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