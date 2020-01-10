Відома українська співачка Дар'я Астаф'єва показала жаркі фото з дівчатами з підтанцьовки

На фото Даша позує в корсеті з натуральних перлів, як вона сама зазначила. Образ доповнили колготи в сіточку і довгі чоботи. Дівчата з боків стояли в костюмах в сіточку, чорному білизна, а на грудях були чорні точки з маленькими білими. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хто перший вгадає точний вага мого нового корсета з натуральних перлів, отримає особистий іменний подарунок від мене)", - написала знаменитість під фото.

Фанати активно почали вгадувати вага корсета, деякі відзначили красу співачки, а інші цікавилися дівчатами з підтанцьовки.

Повідомлялося, що Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Так, Даша позувала в незвичайному вбранні - чорному костюмі, що складається з корсета і такого ж кольору обтягуючих лосинах. При цьому груди зірки ледь прикрита спеціальною вставкою з каменів на тому самому корсеті. Пікантний кадр у відвертому стилі приємно вразив шанувальників.

Зазначимо, Даша позувала в натовпі дівчат зі своєї підтанцьовки, які також були одягнені в костюми з блискучої тканини і яскравим макіяжем на обличчі.

Повідомлялося, що знаменита співачка Даша Астаф'єва здивувала новим знімком, який показала в мережі.

Співачка позувала у чорному сарафані в підлогу, яка прикрашена яскравою квітковою вишивкою. З боків на сарафані вшиті рожеві смужки тканини, які роблять силует граціозними. Волосся красуня зібрала у високий пучок, а на обличчі ні грама макіяжу. Але варто зауважити, що так Астаф'єва виглядає навіть краще.

"Я люблю тебе навіть без правої ноги", - пожартувала співачка, натякаючи на те, що під час зйомки вона випадково "зрізала" ногу.

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