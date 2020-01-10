Відома українська співачка Наталя Могилевська показала фото зі Світланою Лободою і Вірою Брежнєвою, а також режисером Аланом Бадоєвим

Знаменитість в цей раз позувала в чорному боді з великим розрізом Можна оцінити відразу груди співачки. Поруч Брежнєва в топіку-сіточці і видно спідню білизну. Полякова вибрала не менш відвертий наряд з пристойним декольте. У центрі розташувався Алан Бадоєв відомий український режисер. Про це пише Politeka.

"Дорогий мій друже! Робота з тобою завжди легка і геніальна! Дякую тобі за твої ідеї і неймовірні емоції, які я проживала завдяки тобі! З днем народження! Люблю", - написала Могилевська.

"А хто внизу на фото. Дуже схожа на Жанну Фріске ", "яка ж Лобода с. ка страшна.....", "Ух які красуні України", "просто немає слів".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Наталія Могилевська опублікувала короткий ролик, в якому привітала всіх українців.

На кадрах Могилевська позує, швидше за все, в білому платті. При цьому варто відзначити, що в ньому велике декольте, а Наталя зовсім не подбала про білизна.

"Відчуйте чудеса. Нагадайте собі можливість бути кращими. Ніколи не тримайтеся і вірте в те, що мрії збуваються. Відчуйте нове. З Новим роком та Різдвом, мої дорогі", - написала Могилевська під відео.

Повідомлялося, що Могилевська без комплексів потрясла апетитними формами прямо на сцені.

Співачка одягнена в сміливе плаття з глибоким декольте заспівала свою пісню "Покохала" під час програми "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою".

Основний візуальної домінантою виступу був червоний колір - червоне плаття, червоні декорації, червона підсвітка. Пізніше співачку доповнили танцюристи у чорних класичних костюмах, але в червоних рукавичках.

Нагадаємо, Могилевська потрясла пишними формами перед Потапом

А ще Politeka писала, що Могилевська приголомшила українців пікантною позою прямо на сцені

Також Politeka повідомляла, що Могилевська ледь втримала свою гордість в глибокому декольте



