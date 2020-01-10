Відома співачка Ольга "Моллі" Серябкіна, колишня солістка Срібло, показала вуличне фото
На знімку Серябкіна позує в кросівках, куртці, а також майці і штанях. Тільки Ольга зняла куртку і відразу засвітила свою груди, адже бюстгальтер співачка забула. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:
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Раніше ми повідомляли, що екс-солістка "Срібло" влаштувала гарячу фотосесію у ванній.
На знімках, оприлюднених фанатами, зірка з'явилася у відвертому образі. Дівчина перебувала в пінній ванні, однак при цьому в куртці, яку розстебнула.
Образ Ольги доповнив незвичайний макіяж з білими стрілками і підведеними очима, а також великі сережки, нагадують пружину.
На знімках зірка або лежить у ванній, або піднімається і зухвалі дивиться в камеру.
"Ніхто не зможе врятувати тебе від утоплення, якщо ти не готовий залишити океан 😉#molly", - підписані фото.
За годину посаду артистки зібрав приблизно 800 лайків і трохи коментарів:
"Привіт лелик🙌", "Я зможу 😊😊😊", "Beautiful🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Оль ти що куртку забула зняти?", "Давай потонемо разом🛶😂".
Повідомлялося, що екс-солістка групи «Срібло» Ольга Серябкіна презентувала нову відео-роботу на свою сольну пісню і здалася в мережі в білому купальнику.
Так на нових опублікованих кадрах, співачка Molly красується в чорному костюмі з глибоким декольте, присутні пишна укадка, взуття на підборах - образ вийшов стилістичним і навіть трохи зухвалим. Новий кліп, як і пісня співачки сподобалися не всім, інша справа - образ артистки.
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