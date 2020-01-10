Відомий український співак Андрій Данилко, відомий під псевдонімом Вєрка Сердючка, поділився спільним фото з Аланом Бадоєвим

На знімку Андрій, Алан і ще один молодий чоловік сидять на ліжку в джинсах. Відразу можна помітити, що фото досить старе, адже Бадоєв і Данилко зараз виглядають набагато старше. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"найщиріші вітання", - написав Данилко, таким чином вітаючи Бадоєва з днем народження.

Фанати почали активно коментувати фото:

"Андрюша, Ти наше все, приїжджай в Ізраїль, я тобою пишаюся!", "Клас! Пам'ятаю кліп на цю красиву музику", "Обожнюю всіх!!! Пишаюся ,що А. Данилко -наш громадянин і наш Великий Артист! А Алан Бадоєв - супер кліпмейкер, режисер і про,так,Наш громадянин ))))", "Цю роботу можна було б крутити нескінченно, якби не було так боляче від його перегляду. Навіть якщо ти далекий від теми", "Андрійко найкрасивіший", "Підлітки", "А Ви побільше друзів))".

Раніше ми повідомляли, що артистка Інна Білоконь, яка грає маму Вєрки Сердючки, з'явилася в несподіваному і кумедному образі.

першою фотографії постала темношкіра артистка з високою зачіскою, а на другий - Інна Білоконь з тонесеньким хвостиком, який піднятий вгору.

"🌲🌲ОСЬ ТАК 🤪", - підписала Білоконь.

За 13 годин пост "мами Сердючки" зібрав понад 700 лайків та коментарів.

"Блін...клас!🤣🤣🤣", "Супер! Інна, з Новим Роком! Щоб все збулося! Всі мрії та бажання. Привіт Андрію!", "Хвіст трубою", "з новим роком дорога. сміються над собою тільки найсильніші", "Мама жартує. Мама вміє жартувати 🤣", "З Новим роком!🎉🎉🎉Щастя і процвітання вам і вашій родині, Інна Вікторівна!🎁🎄❄🎊❤", "Інночка👍👍👏👏🎉💕💕😍🔥любимо", "зимова пальма🤣🤣🤣👍🔥", "Чернець супер Star👍🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, "сумасшествие" Кондратюка і "розрив" від Сердючки

А ще Politeka писала, що мама Сердючки вразила зовнішністю у звичайному житті

Також Politeka повідомляла, що Сердючка спантеличила заявою про Євробаченні і дала українцям надію



