Онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина показала спекотне фото в одній майці

На знімку Катя позує в одній майці. Фото зроблено досить великим планом, адже можна легко оцінити пишні груди внучки Боярського. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"MTV - улюблений канал дитинства, обожнювала дивитися кліпи більше, ніж мультики", - написала Катерина.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Топ-модель", Шикарно", "Красуня", "Ти дуже карколомна", "Ух, бомба", "Ти принадність. Найчарівніша і найпривабливіша", "Придатний мерч", "Чому ти ховаєш себе?", "Мрія просто".

Раніше ми повідомляли, що пишногруда онука Боярського показала, як треба розслаблятися.

Так на новому опублікованому фото, дівчина сидить в кафешці, в руках у неї, схоже, фруктовий коктейль або смузі, вона в актуального в цьому сезоні кольори водолазці, посміхається і дивиться прямо в об'єктив камери.

Фото вийшло атмосферних, "теплим", новорічно-різдвяних і навіть трохи романтичним. Цікаво, з ким саме відпочивала онука Михайла Боярського...

Як би там не було, знімок припав до смаку передплатниками Катерини - ті в коментарях відзначили, що дівчина стає все кращим і кращим з кожним днем.

Повідомлялося, що пишногруда онука Боярського вразила своїм багатством на камеру.

Так на новому опублікованому Катериною відео, оформленому, в популярному зараз кілька ретро-стилі а-ля "камера з 90-х", фігуриста красуня прогулялася в коротенькому платтячко.

Катерина всіляко кокетувала на камеру зі скуйовдженим волоссям. Блондинка то віддалялася, то наближалася до неї, посміхаючись:

«Вперед 2020 (і знак чарівної феї поруч)», - підписала кадри Катерина.

Нагадаємо, грудаста онука Боярського ледве втримала своє багатство в купальнику

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