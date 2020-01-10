Онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина показала спекотне фото в одній майці
На знімку Катя позує в одній майці. Фото зроблено досить великим планом, адже можна легко оцінити пишні груди внучки Боярського. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"MTV - улюблений канал дитинства, обожнювала дивитися кліпи більше, ніж мультики", - написала Катерина.
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Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:
"Топ-модель", Шикарно", "Красуня", "Ти дуже карколомна", "Ух, бомба", "Ти принадність. Найчарівніша і найпривабливіша", "Придатний мерч", "Чому ти ховаєш себе?", "Мрія просто".
Раніше ми повідомляли, що пишногруда онука Боярського показала, як треба розслаблятися.
Так на новому опублікованому фото, дівчина сидить в кафешці, в руках у неї, схоже, фруктовий коктейль або смузі, вона в актуального в цьому сезоні кольори водолазці, посміхається і дивиться прямо в об'єктив камери.
Фото вийшло атмосферних, "теплим", новорічно-різдвяних і навіть трохи романтичним. Цікаво, з ким саме відпочивала онука Михайла Боярського...
Як би там не було, знімок припав до смаку передплатниками Катерини - ті в коментарях відзначили, що дівчина стає все кращим і кращим з кожним днем.
Повідомлялося, що пишногруда онука Боярського вразила своїм багатством на камеру.
Так на новому опублікованому Катериною відео, оформленому, в популярному зараз кілька ретро-стилі а-ля "камера з 90-х", фігуриста красуня прогулялася в коротенькому платтячко.
Катерина всіляко кокетувала на камеру зі скуйовдженим волоссям. Блондинка то віддалялася, то наближалася до неї, посміхаючись:
«Вперед 2020 (і знак чарівної феї поруч)», - підписала кадри Катерина.
Нагадаємо, грудаста онука Боярського ледве втримала своє багатство в купальнику
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