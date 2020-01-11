Шоумен Дмитро Шепелєв розповів про інцидент, який трапився на святкуванні дня народження його сина

36-річний артист зізнався, що любить побалувати єдину дитину, часом забуваючи про масштаби і вартість сюрпризів. Проте, одного разу така історія ледь не закінчилася сумно.

Історією він поділився на своїй сторінці в Instagram. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз).

Так, в квітні минулого року на особистий свято Платона шоумен спеціально привіз із Петербурга лицарів, які розіграли перед хлопчиком яскраве уявлення.

дмитро шепелєв, платон, жанна фріске

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Також був кінь. Цілих 10 хвилин відбувалося справжнє бій. Потім була вечірка в дитячому саду з п'ятьма рядженими піратами-аніматорами і тридцятьма запрошеними, дискотека, паперовий феєрверк і торт у вигляді розбійника Чорна борода.

Втім, саме той ігровий турнір змусив телеведучого одуматися і переглянути ставлення до силі свого бажання здивувати і захопити сина. Як виявилося, поєдинок запрошених артистів-лицарів вийшов з-під контролю.

«Вони лупили один одного справжніми мечами, так що іскри летіли. Розійшлися так, що один іншому трохи не відрубав палець, на асфальт капала кров», — розповів Шепелєв.

Все відбувалося на очах у переляканої Платона. На щастя, зоряний батько зміг швидко заспокоїти спадкоємця.

«Я сказав йому, що це частина вистави. Але в цьому році вирішив бути скромнішим», — поділився шоумен.

Як відомо, колишня дружина Шепелєва Жанна Фріске померла від раку головного мозку. У Дмитра залишився син Платон.

Новою обраницею телеведучого стала дизайнер Катерина Тулупова. Разом з парою живуть діти від минулих стосунків — 6-річний син Дмитра Платон і ровесниця хлопчика Лада, дочка Катерини.

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Вы делаете безумные, дорогие, шикарные подарки детям ко дню рождения? А какие? Я часто спрашиваю об этом своих гостей в программе #папки и пришел к заключению, что мужчины балуют детей и не сдерживаются в широких подарках чаще. Могу ошибаться. Если говорить обо мне, на прошлый День Рождения сына я пригласил двух рыцарей. В доспехах с ног до головы, один вообще на коне, они появлялись во дворе и дома, между ними вспыхивала драка, они лупили друг-друга настоящими мечами так что искры летели. Разошлись так, что один другому чуть не отрубил палец, на асфальт капала кровь. У сына глаза 👀 Ему я сказал, что это часть представления. А сам подумал, что как бы чуть-чуть перебор получился 🥴 Потом воины примирившись посвящали сына в рыцари. В общем куда там ребенок - взрослые были в легком шоке 🤣 В следующем году я решил быть скромнее, потому что на следующий день была еще пиратская вечеринка с шестью пиратами и ...в общем, не буду продолжать. Вы устраиваете детям грандиозные подарки ко Дню рождения? Все-таки в большинстве семей главных праздника два: День рождения и Новый год. А какие? Расскажите, интересно. И если намеренно не устраиваете, тоже расскажите. #папки #мамки #детки #деньрождения

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