Шоумен Дмитро Шепелєв розповів про інцидент, який трапився на святкуванні дня народження його сина
36-річний артист зізнався, що любить побалувати єдину дитину, часом забуваючи про масштаби і вартість сюрпризів. Проте, одного разу така історія ледь не закінчилася сумно.
Історією він поділився на своїй сторінці в Instagram. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз).
Так, в квітні минулого року на особистий свято Платона шоумен спеціально привіз із Петербурга лицарів, які розіграли перед хлопчиком яскраве уявлення.
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Також був кінь. Цілих 10 хвилин відбувалося справжнє бій. Потім була вечірка в дитячому саду з п'ятьма рядженими піратами-аніматорами і тридцятьма запрошеними, дискотека, паперовий феєрверк і торт у вигляді розбійника Чорна борода.
Втім, саме той ігровий турнір змусив телеведучого одуматися і переглянути ставлення до силі свого бажання здивувати і захопити сина. Як виявилося, поєдинок запрошених артистів-лицарів вийшов з-під контролю.
«Вони лупили один одного справжніми мечами, так що іскри летіли. Розійшлися так, що один іншому трохи не відрубав палець, на асфальт капала кров», — розповів Шепелєв.
Все відбувалося на очах у переляканої Платона. На щастя, зоряний батько зміг швидко заспокоїти спадкоємця.
«Я сказав йому, що це частина вистави. Але в цьому році вирішив бути скромнішим», — поділився шоумен.
Як відомо, колишня дружина Шепелєва Жанна Фріске померла від раку головного мозку. У Дмитра залишився син Платон.
Новою обраницею телеведучого стала дизайнер Катерина Тулупова. Разом з парою живуть діти від минулих стосунків — 6-річний син Дмитра Платон і ровесниця хлопчика Лада, дочка Катерини.
Нагадаємо, колишній чоловік Фріске Шепелєв наразився на жорстку критику з-за весілля з новою коханою.
А ще Politeka писала, що чоловік померлої від раку Фріске Шепелєв відгуляє весілля з довгоногою блондинкою.
Також Politeka повідомляла, Фріске з'явилася перед весіллям Шепелєва.