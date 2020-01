View this post on Instagram

Вы делаете безумные, дорогие, шикарные подарки детям ко дню рождения? А какие? Я часто спрашиваю об этом своих гостей в программе #папки и пришел к заключению, что мужчины балуют детей и не сдерживаются в широких подарках чаще. Могу ошибаться. Если говорить обо мне, на прошлый День Рождения сына я пригласил двух рыцарей. В доспехах с ног до головы, один вообще на коне, они появлялись во дворе и дома, между ними вспыхивала драка, они лупили друг-друга настоящими мечами так что искры летели. Разошлись так, что один другому чуть не отрубил палец, на асфальт капала кровь. У сына глаза 👀 Ему я сказал, что это часть представления. А сам подумал, что как бы чуть-чуть перебор получился 🥴 Потом воины примирившись посвящали сына в рыцари. В общем куда там ребенок - взрослые были в легком шоке 🤣 В следующем году я решил быть скромнее, потому что на следующий день была еще пиратская вечеринка с шестью пиратами и ...в общем, не буду продолжать. Вы устраиваете детям грандиозные подарки ко Дню рождения? Все-таки в большинстве семей главных праздника два: День рождения и Новый год. А какие? Расскажите, интересно. И если намеренно не устраиваете, тоже расскажите. #папки #мамки #детки #деньрождения