Шоумен розповів, про що дуже шкодує

Шоумен Дмитро Шепелєв розповів про інцидент, який трапився на святкуванні дня народження його сина

36-річний артист зізнався, що любить побалувати єдину дитину, часом забуваючи про масштаби і вартість сюрпризів. Проте, одного разу така історія ледь не закінчилася сумно.

Історією він поділився на своїй сторінці в Instagram. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз).

Так, в квітні минулого року на особистий свято Платона шоумен спеціально привіз із Петербурга лицарів, які розіграли перед хлопчиком яскраве уявлення.

Також був кінь. Цілих 10 хвилин відбувалося справжнє бій. Потім була вечірка в дитячому саду з п'ятьма рядженими піратами-аніматорами і тридцятьма запрошеними, дискотека, паперовий феєрверк і торт у вигляді розбійника Чорна борода.

Втім, саме той ігровий турнір змусив телеведучого одуматися і переглянути ставлення до силі свого бажання здивувати і захопити сина. Як виявилося, поєдинок запрошених артистів-лицарів вийшов з-під контролю.

«Вони лупили один одного справжніми мечами, так що іскри летіли. Розійшлися так, що один іншому трохи не відрубав палець, на асфальт капала кров», — розповів Шепелєв.

Все відбувалося на очах у переляканої Платона. На щастя, зоряний батько зміг швидко заспокоїти спадкоємця.

«Я сказав йому, що це частина вистави. Але в цьому році вирішив бути скромнішим», — поділився шоумен.

Як відомо, колишня дружина Шепелєва Жанна Фріске померла від раку головного мозку. У Дмитра залишився син Платон.

Новою обраницею телеведучого стала дизайнер Катерина Тулупова. Разом з парою живуть діти від минулих стосунків — 6-річний син Дмитра Платон і ровесниця хлопчика Лада, дочка Катерини.

Нагадаємо, колишній чоловік Фріске Шепелєв наразився на жорстку критику з-за весілля з новою коханою.

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