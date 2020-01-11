Яскраве сімейне фото з Сергієм Лазарєвим розчулило користувачів мережі

Співак відрізняється тим, що не любить афішувати своє сімейне життя. Широка громадськість досі гадає, хто народив його дітей.

Нещодавно в мережі з'явилося фото новорічне фото Лазарєва, який стоїть біля ялинки з Поліною Гагаріною і дітьми. Знімок з'явився на фан-сторінці виконавця. При цьому багато хто навіть не відразу розібрався, що це всього-навсього фотошоп.

У той же час, фанатам Лазарєва, судячи з коментарів, фото дуже сподобалось.

«Дуже мило, будьте щасливі», «Супер!», «Це шедевр», «Офігєть», - пишуть в коментарях.

Як повідомлялося, лише в кінці вересня 2019 Сергій Лазарєв зізнався шанувальникам, що у нього є друга дитина – дочка Ганна, якій на той момент було вже рік. Втім, тоді розповідати публіці, хто є матір'ю дітей, Сергій так і не став.

Пізніше артист зізнався, що дітей йому народила сурогатна мати, а виховує доньку і сина він сам.

"Сурогатна мати не є біологічною матір'ю моїх дітей. Потенційна сурогатна мати добровільно йде на це, спілкується з психологами, які виявляють, наскільки вона готова до такої роботи. Жінки, які вирішують бути сурогатними матерями, роблять добру справу для інших, тим самим вирішуючи свої фінансові питання при повної анонімності. Так що Аня і Микита — тільки мої діти", - заявив зоряний батько.

Артист також зазначив, що не планує шукати маму своїх дітей і виховувати їх буде сам.