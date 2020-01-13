Єлизавета II вирішила провести сімейну нараду після гучної звістки

На днях онук британської королеви принц Гаррі та його дружина Меган Маркл заявили про те, що складають з себе повноваження старших членів королівської сім'ї. Єлизавета II дуже засмутилася, дізнавшись цю новину, тому 13 січня в маєтку Сандрингем пройдуть сімейні збори.

На заході будуть присустсвовать принци Чарльз і Вільям, а також самі винуватці - герцоги Сасекські. До речі, Меган Маркл зараз виїхала з країни, але повернеться для цього випадку.

Нагадаємо, Меган і Гарі вирішили отримати фінансову незалежність від Букінгемського палацу. Пара повідомила, що створить власну благодійну організацію і буде жити не тільки у Великобританії, але і у Північній Америці.

При цьому для членів королівської сім'ї таке рішення стало повною несподіванкою.

Нагадаємо, після новини про складання з себе повноважень, в королівській родині розгорівся неабиякий скандал.

Меган залишила чоловіка розбиратися з сім'єю, а сама поспішила повернутися до дитини в Канаду.

Очікується, що Гаррі теж повернеться в Канаду, але після офіційної зустрічі в Букінгемському палаці в наступний четвер.

Раніше ми писали, що Меган Маркл підписала контракт зі студією Disney заради африканських слонів.

Герцогиня Сасекська підписала контракт на закадровий дубляж з Діснеєм в обмін на грошову пожертву благодійної організації слонів в Африці.

Меган Маркл записала голос для Діснея ще до того, як відправитися в Канаду на шеститижневу відпустку на Різдво.

Раніше повідомлялося, що сім'я Меган Маркл обурюється через «підступм» своєї зоряної родички.

54-річна Саманта Маркл дочка Томаса Маркла, батька Меган від першого шлюбу вважає, що Меган і Гаррі «виписують ляпаса» багатовіковим традиціям, британській короні і взагалі – чи не всім мислимим засадам цього світу.

На думку Саманти, Меган прекрасно знала, що після того, як та вийде за принца її життя кардинально зміниться і взагалі, що її молодша сестра трохи «переграє».

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

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