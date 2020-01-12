Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала, як правильно ловити захід

Анастасія на пляжі опинилася на одній руці і розсунула ноги в повітрі, показавши ідеальну розтяжку. При цьому Кумейко була в чорному купальнику. Можна побачити ззаду сонце, яке вже ховалося за горизонтом. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ловила на губи", - підписала Анастасія фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"О Боги. Як же красиво", "У Волочкової мінус мільйон передплатників", "Але їх-то якраз не видно", "Засмага повинен быыть скрізь", "Настя, у вас пластику супер", "Браво", "І як клювання", "Спіймала?", "Без скромності, які губи", "Ловила на губи".

Раніше ми повідомляли, що колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко (DJ NANA) показала фігуру в облягаючому спортивному костюмі.

«Одне з моїх бажань на найближчий час - заміський будинок. Не впевнена на рахунок покупки, поки оренда, придивитися. Природа, поруч річка, в будинку камін, веранда... список довгий, але до побажань додалася ще й арка. приблизно така, ідеальне місце для йогафото», – наголосила вона в коментарі до посту.

Так, на фото зірка позує, притулившись носочками до арки. Вона стоїть на руках, тримаючи тіло в повітрі. Облягаючий одяг демонструє її тонку талію і тонкі ноги.

Повідомлялося, що екс-Nikita прочинила ніжкою "халатик" і засвітила зайве.

На фото Кумейко варто в одязі, зовні схожою на халат, і виставила одну ногу з нього. Волосся прикрили половину обличчя. На другому фото Настя вже позує крупним планом і можна роздивитися обличчя крупним планом. Між брів у Кумейко бінді, точка зроблена пальцем. Це знак правди, так зване третє око.

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