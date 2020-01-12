Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала, как правильно ловить закат

Анастасия на пляже оказалась на одной руке и раздвинула ноги в воздухе, показав идеальную растяжку. При этом Кумейко была в черном купальнике. Можно увидеть сзади солнце, которое уже пряталось за горизонтом. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ловила на губы", - подписала Анастасия фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"О Боги. Как же красиво", "У Волочковой минус миллион подписчиков", "Но их-то как раз не видно", "Загар должен быыть везде", "Настя, у вас пластика супер", "Браво", "И как клев", "Поймала?", "Без скромности, какие губы", "Ловила на губы".

Ранее мы сообщали, что бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко (DJ NANA) показала фигуру в облегающем спортивном костюме.

«Одно из моих желаний на ближайшее время- загородный дом. Не уверена на счёт покупки, пока аренда, присмотреться. Природа, рядом речка, в доме камин, веранда... список длинный, но к пожеланиям добавилась ещё и арка. приблизительно такая, идеальное место для йогафото», – отметила она в комментарии к посту.

Так, на фото звезда позирует, прислонившись носочками к арке. Она стоит на руках, держа тело в воздухе. Облегающая одежда демонстрирует ее тонкую талию и тонкие ноги.

Сообщалось, что экс-Nikita приоткрыла ножкой "халатик" и засветила лишнее.

На фото Кумейко стоит в одежде, похожей внешне на халат, и выставила одну ногу с него. Волосы прикрыли половину лица. На втором фото Настя уже позирует крупным планом и можно рассмотреть лицо крупным планом. Между бровей у Кумейко бинди, точка сделанная пальцем. Это знак правды, так называемый третий глаз.

Напомним, роскошная экс-Nikita показала свои "скафандры" в откровенной позе

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