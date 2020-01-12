Відома українська співачка Alyona Alyona показала фото після походу до стоматолога

На знімку Олена позує крупним планом і видно тільки обличчя. Співачка примружила очі і висунула язик, показуючи свої верхні зуби. Видно, що вони всі золоті. По фото можна зрозуміти, що Олена задоволена, пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сходила до стоматолога. Мені йде?", - написала співачка під знімком.

Фанати почали активно обговорювати зміни:

"Лихі 90-е", "Дуже", "Так. Навіть дуже", "Прикольно", "Якщо чесно, то не дуже. Зі своїми зубами гарніше", "Красуня, обожнюю тебе", "Як американський репер", "Тепер ти точно репер", "Ні, навіщо ти це зробила", "Не йде, це моонтаж".

Раніше ми повідомляли, що Alyona Alyona без збентеження блиснула пишними формами в чорному білизна.

Українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona поділилася з шанувальниками святковим веселим фото.

Так Альона Савраненко постала на новому кадрі напівголої і на тлі всюдисущого в новорічні свята салату "Олів'є". Артистка пожартувала на тему того, що у свята, як правило, всі від'їдаються:

"Божечки, ну скільки ж можна ... Лайк, якщо вижив після Нового Року ♥", - підписала артистка фото.

На знімку пишногруда співачка закочує очі, мовляв, як же не просто всім доводиться свята встежити за фігурою. Фото вийшло цікавим і відвертим одночасно - артистка засвітила свою груди і татуювання.

Повідомлялося, що епатажні Джамала і Alyona Alyona висолопили язики на камеру.

У своєму пості Джа продемонструвала два вбрання: короткий топ, зверху якого картатий піджак, а також штани; і цей же топ, але зі світлими брюками і яскравою накидкою.

Alyona Alyona позувала у довгій сорочці, червоних шортах і рожевих треніках з білими смугами.

На кадрах дві зірки посміхалися, обіймалися і навіть будували пики.

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