Анна представила себе в новому іміджі, показуючи, як займається в залі

Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників пікантним видом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна представила себе в новому іміджі, показуючи, як займається в залі після новорічних свят. Сама артистка позувала в короткому топі і чорних легинсах, поверх топа зірка накинула вільну спортивну кофту з капюшоном.

Варто відзначити, що останнім часом зірка почала активніше займатися собою і в розділі Сторі Instagram вона все частіше показує, як займається в залі і активно худне, щоб підтримувати тіло у формі.

Не так давно з'ясувалося, у зірки нове захоплення, причому про нього стало відомо лише після заяви зірки. Раніше вона не афішувала відносини, враховуючи той факт, що спортсмен молодше Сєдокової і до того ж був одружений.

«Я так хочу, щоб кожен з нас знайшов свій відсутній пазл. Я знайшла свій ❤️ Люблю тебе і нашу божевільну сім'ю @janis.timma 🦹🏼‍♂️👩🏼‍🎤», – пише Седокова під милими фото з коханим.

"Я весь час зупиняю себе, коли знімаю нас в сторі, адже щастя любить тишу і що скажуть люди... Але я відчуваю, що навіть якщо зроблю найбільшу помилку, він все одно буде поруч. Мене підтримувати і любити те, чим я займаюся так само спекотно, як я. А я полюбила баскетбол 🏀Напевно, це є одна з формул щастя в парі - поважати і любити професії і справи один одного.

Дякую за підтримку. Нескінченне спасибі за любов", – написала Анна раніше під одним з відео, коментуючи свої відносини.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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