Відома українська телеведуча Катерина Осадча поділилася фотографіями з відпочинку

На першому знімку Катерина позує крупним планом у сукні в горошок на тлі морського берега. Образ вона доповнила капелюхом і чорними окулярами. На другому знімку Осадча вже розвернулася спиною до фотографа і підняла руки на рівень плечей. На третьому фото телеведуча підняла сукню і наблизилася до води. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ще раз переконуюся, що фільтри для Инсты створювали впечатлялись острівними квітами", - написала Катерина під фото.

Дружина Монатіка Ірина зазначила, що фото просто "Захват".

Фанати також почали активно писати коментарі:

"Чудово. Зараз на Сейшелах сезон дощів. Відчувається", "Красиво, підкажіть бренд сукні", "Неповторно", "Яка краса. Фото супер", "Ааа, Я ридаю. Теж хочу, яка краса", "Справді райський куточок. Краса неймовірна. Катюша, як прикраса цього куточка".

Раніше ми повідомляли, що українська модель і телеведуча Катя Осадча, і її чоловік артист Юрій Горбунов зараз відпочивають у теплих краях.

Пара часто хвалиться фотографіями з відпочинку. ак, кілька годин тому Юрій Горбунов опублікував знімок, на якому дружина постала в красивому, легкому, літньому платті. Образ телеведучої завершувала капелюшок і інші аксесуари. При цьому Катя перебувала на гойдалки, прикріпленою до дерева.

Юрій Горбунов позував у блакитній сорочці і капелюшку. Позаду подружжя виднілася блакитна вода і чистий пісок.

Повідомлялося, що Катя Осадча різко обложила Горбунова щодо поповнення в родині.

Популярна українська телеведуча виховує двох синів. Її старший син Ілля, від шлюбу з бізнесменом і народним депутатом Олегом Поліщуком, в цьому році відзначить 18-річчя, а молодшому Івану в наступному місяці виповниться тільки 3 роки.

Зараз Осадча заміжня за своїм колегою по цеху Юрієм Горбуновим. Як зізнається сам шоумен, йому дуже подобається піклуватися про маленького сина, і він не проти обзавестися ще однією дитиною.

Втім, його дружина, судячи з усього, налаштована не так рішуче. Так, Осадча звернула увагу на те, що дитина - це велика відповідальність, що вимагає часу.

Нагадаємо, Осадча в прозорій сукні і располневший Горбунов показали

А ще Politeka писала, що Катя Осадча в одному рушник показала свої форми у всій красі

Також Politeka повідомляла, що Осадча вразила видом без макіяжу і шикарних нарядів



