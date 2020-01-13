Дочка відомого українського продюсера Потапа (Олексій Потапенко) Наташка Горова похвалилася фото з відпочинку в Мексиці

На знімку Горова позує сівши на ноги і виставивши п'яту точку перед камерою. При цьому Наташка спустила купальник, що додало ще більшої пікантності знімку. Одягу більше на дочці Потапа не виявилося, але зате можна розглянути татуювання на руці дівчини. Наташка зараз відпочиває разом з Потапенко, Іриною Горовий, братом Андрієм, а також Настею Каменських в Мексиці. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати почали активно обговорювати знімок:

"Ця попа розбиває моє серденько", "Моє сонечко", "Мати, це занадто", "Ти для мене дуже дорога Наташа", "Яка могутня", "Яка гарна. Спасибі, що відповіла мені в директ", "Вона соковита, як маракуйя", "Гармата".

Раніше ми повідомляли, що колишня дружина Потапа з донькою роздяглися і потрясли ідеальними тілами на пляжі.

Дочка відомого українського продюсера Потапа (Олексій Потапенко) Наташка Горова поділилася яскравими фото з відпочинку, де вона зі своєю мамою Іриною.

На першому фото Ірина та Наталя позують в профіль. На дівчатах пляжні сорочки і купальники. На другому фото Горовые дивляться вже на камеру. На третьому знімку дівчата розташувалися досить близько до камери і Ірина робить вигляд, що закриває об'єктив.

Повідомлялося, що соковита дочка Потапа показала принади без білизни, кадри облетіли мережу.

Так, опублікованому знімку Горова позує в одному топі без білизни, з-під якого стирчать соски.

Уточнимо, що дівчина також опублікувала архівний знімок, на якому позує в білих шортах-велосипедках і білому топі. Однак шанувальники Горовий не змогли висловити свою думку про форми дівчата, оскільки знімки вона викинула в Stories.

Нагадаємо, апетитна дочка Потапа показала ідеальне тіло в нескромном купальнику

А ще Politeka повідомляла, що дочка Потапа посвітила апетитними формами в купальнику

Також Politeka писала, що зухвала дочка Потапа заговорила про улюбленого в Беверлі Хіллз



