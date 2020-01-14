Відома українська модель Алла Костромічева розповіла в ролику про проблеми з голосом

Алла в цей раз позувала в легкому одязі і з капелюхом на голові. На тлі видно пальми і можна припустити, що Костромічева на відпочинку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мої зайчики, ви завалили мені директ, я відчуваю себе добре, просто у мене після перельоту пропав голос і я розмовляю як стара "дівчина легкої професії". Можу підробляти в "Надання інтимних послуг по телефону, якщо комусь цікаво, то пишіть або набирайте", - сказала Алла в сторіс.

Фанати не змогли нічого відповісти моделі. Ролик був опублікований в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що відома українська модель Алла Костромічева показала свою підтягнуту фігуру на відпочинку.

Ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» у ці прохолодні зимові дні насолоджується сонцем та морським бризом на екзотичному острові в Карибському морі. При цьому Костромічева не забуває про своїх шанувальників і ділиться з ними кадрами свого відпочинку.

Модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове яскраве фото. На ньому вона позує в простому чорному купальнику, сидячи на краєчку басейну і піднявши голову до неба. На задньому фоні розкривається мальовничий вид на прибережний курортне містечко.

Повідомлялося, що відома українська модель і ведуча шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічева поділилася відвертим знімком.

Деякий час тому в Instagram зірки з'явилося фото, зроблене на повітряній кулі. На знімку Костромічева в короткій зеленій топі і червоним брюках склала губи для поцілунку з топ-моделлю Сонею Плакидюк.

За дівчатами відкривається гарний вид з гір.

"А у нас з Сонькою @moi_sofism трапилася любов! Ці польоти на повітряних кулях такі романтичні...", - написала зірка.

Нагадаємо, ведуча «Топ-модель по-українськи» роздяглася на безлюдному пляжі

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