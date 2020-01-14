Актриса розповіла, що дозволяє собі робити лише зрідка

Красуня-дочка російського актора Михайла Боярського Єлизавета показала ідеальне тіло в купальнику і розповіла, що думає про відпустку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Завершився наш чудовий відпочинок! Абсолютне щастя і захоплення. Щоразу , коли їду у відпустку, я думаю, як же це круто відпочивати, треба хоча б іноді дозволяти собі, треба»,- йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що пост Єлизавета супроводила знімком, де вона в купальнику і мокрими волоссям тримає в руках келих з вином. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Моя ніжна», «така мила», «які круті форми», «Відмінно і чудово», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Єлизавета Боярська здалася в купальнику Відверті фото - рідкість у мікро-блозі артистки, але на цей раз вона вирішила трохи відкрити завісу таємниці" у своє особисте життя.

Так дочка Михайла Боярського позувала, ймовірно, на пляжі, зі своїм чоловіком, також актором Максимом Матвєєвим. Актриса з'явилася на фото в купальнику, але її фігуру при цьому шанувальникам розглянути не вдалося - на знімку зіркова пара показала свої обличчя, і лише Максим - засвітив "трохи більше".

Єлизавета на фото красується без макіяжу - "голубки" на камеру посміхаються, чоловік артистки пов'язав на голову хустку.

Шанувальники сім'ї обсипали її компліментами - пишуть, що Єлизавета Боярська однакова прекрасна, як з макіяжем, так і без нього.

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