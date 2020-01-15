Дружина українського співака Дмитра Монатіка Ірина показала жаркі фото з відпочинку
Ірина в цей раз позувала в рамки для фото на якомусь курорті. На першому фото вона п'ятою точкою притулилася до рамці, на другому розгорнула голову в профіль, а на третьому - взялася за верх рамки руками. Монатік позувала в одному купальнику, правда закритому. Про це пише Politeka з посиланням на страничику.
"Занадто багато чудових місць для «Фото на пам'ять» ...Красиво,неможливо гарно навколо.", - написала Монатік.
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Під фото відразу написав і Дмитро, чоловік Ірини. Він поставив три смайлика вогню.
Фанати також залишили кілька коментарів під фото:
"Безмежно красиво. Обожнюю Мальдіви", "Це ви Ірина дуже чудова, Ну і місце теж гарне)))) така гаряча", "Яка гарна", "Дуже гарно, а де?", "Красиві люди в красивому місці".
Раніше ми повідомляли, що дружина Монатіка похвалилася вражаючим видом ззаду.
Дружина відомого українського співака Діми Монатіка (MONATIK), Ірина, опублікувала фото з відпочинку.
Помітний рівний загар на тілі дружини співака.
Стрункі ніжки і точена фігурка, а також пляж з блакитною водою - в цьому фото прекрасно все.
"Зупинися мить,Ти прекрасно♥️🦀☀️", - написала Ірина.
За сім годин пост подружжя Монатіка зібрав майже 4000 лайків та коментарів.
Повідомлялося, що дружина Монатіка показала дітей за грою з батьком.
На знімку артист зображений разом з дітьми - двома маленькими синами. Всі троє дивляться в бік великого дерева, купаючись в басейні. Дмитро міцно обіймає синів.
Фото було зроблено біля колиби в теплих краях.
"Мої♥️♥️♥️нарешті відпустку🌴 Нарешті разом 👨👩👦👦", - підписала миле фото чоловіка.
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