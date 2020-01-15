Жена украинского певца Дмитрия Монатика Ирина показала жаркие фото с отдыха
Ирина в этот раз позировала в рамке для фото на каком-то курорте. На первом фото она пятой точкой прислонилась к рамке, на втором развернула голову в профиль, а на третьем - взялась за верх рамки руками. Монатик позировала в одном купальнике, правда закрытом. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничику.
"Слишком много восхитительных мест для «Фото на память» ...Красиво,невозможно красиво вокруг.", - написала Монатик.
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Под фото сразу написал и Дмитрий, муж Ирины. Он поставил три смайлика огня.
Фанаты также оставили несколько комментариев под фото:
"Запредельно красиво. Обожаю Мальдивы", "Это вы Ирина очень восхитительна, Ну и место тоже красивое)))) так горяча", "Какая красивая", "Очень красиво, а где?", "Красивые люди в красивом месте".
Ранее мы сообщали, что жена Монатика похвасталась впечатляющим видом сзади.
Жена известного украинского певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, опубликовала фото с отдыха.
Заметен ровный загар на теле жены певца.
Стройные ножки и точеная фигурка, а также пляж с голубой водой - в этом фото прекрасно все.
"Остановись мгновенье,Ты прекрасно♥️🦀☀️", - написала Ирина.
За семь часов пост супруги Монатика собрал почти 4000 лайков и много комментариев.
Сообщалось, что жена Монатика показала детей за игрой с отцом.
На снимке артист изображен вместе с детьми - двумя маленькими сыновьями. Все трое смотрят в сторону большого дерева, купаясь в бассейне. Дмитрий крепко обнимает сыновей.
Фото было сделано возле хижины в теплых краях.
"Мои♥️♥️♥️наконец-то отпуск🌴 Наконец-то вместе 👨👩👦👦", - подписала милое фото супруга.
Напомним, жена Монатика выставила напоказ свои сладкие фрукты
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