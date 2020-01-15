Жена украинского певца Дмитрия Монатика Ирина показала жаркие фото с отдыха

Ирина в этот раз позировала в рамке для фото на каком-то курорте. На первом фото она пятой точкой прислонилась к рамке, на втором развернула голову в профиль, а на третьем - взялась за верх рамки руками. Монатик позировала в одном купальнике, правда закрытом. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничику.

"Слишком много восхитительных мест для «Фото на память» ...Красиво,невозможно красиво вокруг.", - написала Монатик.

Под фото сразу написал и Дмитрий, муж Ирины. Он поставил три смайлика огня.

Фанаты также оставили несколько комментариев под фото:

"Запредельно красиво. Обожаю Мальдивы", "Это вы Ирина очень восхитительна, Ну и место тоже красивое)))) так горяча", "Какая красивая", "Очень красиво, а где?", "Красивые люди в красивом месте".

Ранее мы сообщали, что жена Монатика похвасталась впечатляющим видом сзади.

Жена известного украинского певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, опубликовала фото с отдыха.

Заметен ровный загар на теле жены певца.

Стройные ножки и точеная фигурка, а также пляж с голубой водой - в этом фото прекрасно все.

"Остановись мгновенье,Ты прекрасно♥️🦀☀️", - написала Ирина.

За семь часов пост супруги Монатика собрал почти 4000 лайков и много комментариев.

Сообщалось, что жена Монатика показала детей за игрой с отцом.

На снимке артист изображен вместе с детьми - двумя маленькими сыновьями. Все трое смотрят в сторону большого дерева, купаясь в бассейне. Дмитрий крепко обнимает сыновей.

Фото было сделано возле хижины в теплых краях.

"Мои♥️♥️♥️наконец-то отпуск🌴 Наконец-то вместе 👨‍👩‍👦‍👦", - подписала милое фото супруга.

Напомним, жена Монатика выставила напоказ свои сладкие фрукты

А еще Politeka писала, что пляжные фото Монатика с женой взорвали сеть, так выглядит рай

Также Politeka сообщала, что жена Монатика отбросила стыд и посветила шелковистым телом



