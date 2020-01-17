Екс-учасниця групи "ВІА Гра" Міша Романова опублікувала яскраве фото в купальнику

Співачка відпочиває на острові Маврикій в одному з готелів, про що свідчить геолокація, встановлена на публікації в Instagram, пише Рoliteka.net.

На знімку дівчина відображена на пляжі біля води, стоячи на колінах. Міша позувала в яскравому купальнику на тонких бретельках, який ідеально підкреслив її пишний бюст.

Струнка фігура і пружна п'ята точка - це ще одні якості, від яких неможливо відвести погляд.

Доповнили відвертий образ Міши - стильні темні окуляри.

"Прекрасний ранок нового дня☀️", - підписала фото артистка.

За годину пост екс-ВІА Гри зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.

"Відвезіть мене на Маврикій 🤤Стільки краси в одному фото 😍", "водичка, пісочок, теплоо....ех🔥", "❤️❤️😍", "Доброго ранку! прекрасна леді", "Соковита Дівчина🔥🔥🔥", "Ідеальна👍❤️", "Добрий ранок🌸 вдалого дня красуня 🔥🔥🔥", "Відмінне фото. Як же я обожнюю такі фотки з морем, ну принаймні останній місяць, вони мені дуже піднімають настрій 😀", "А булочок взагалі ніде не видно 😔", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Міша Романова показала свою жіночну фігуру.

Зоряна виконавиця з'явилася в яскравому рожевому сарафані або подовженій сукні з вертикальним розрізом. Глибоке декольте, промениста посмішка та грайливий настрій Міші - кадри вийшли просто запаморочливими:

«Рай створений за образом і подобою Маврикія», так писав Марк Твен. Неможливо з ним не погодитися 😻», - підписала співачка фото.

Раніше ми писали, що Міша Романова поділилася кадром у своєму мікроблозі в Instagram.

Так, мокра Романова в сонцезахисних окулярах і чорному купальнику сидить навпочіпки в білосніжній ванні, витягнувши вперед одну ніжку.

Дівчина спокусливо вигнулась, обперевшись руками об борти ванни. Соковиті груди і чарівні стегна нікого не можуть залишити байдужим.

Нагадаємо також, що Міша Романова постала в темно-синьому оригінальному купальнику, який як не можна краще показав всі її соковиті гідності.

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