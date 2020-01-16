37-річна українська співачка Надія Мейхер-Грановська привідкрила завісу свого особистого життя

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram і розповіла про один з своїх фетишів. Так, Надя постала в авто в чорній шкіряній куртці, яку розстебнула. Апетитні форми зірки неможливо не помітити. Співачка дивиться прямо в об'єктив не помічаючи, що декілька локонів впали їй на очі, і щиро посміхається.

Мейхер-Грановська поділилася сокровенним: виявляється, вона живить любов до блокнотів, простих листів без "ліній і клітинок", які, як вона сама стверджує, її обмежують. Артистка любить записувати не тільки свої плани, але й вірші, почуті фрази, цікаві думки.

"З Новим блокнотом, в Новий рік #2020 Одним з моїх фетишів, є саме блокноти😁 Вивчаючи іноземні мови, нові слова, вирази, фрази люблю записувати по-старому (як у школі, правда тоді це був зошит в лінійку) в блокнот. Записувати вірші, як свої, так і інших поетів. Афоризми... Без перебільшення, у мене їх штук 50😂 І, звичайно блокнот на кожен день, для того щоб економно розпоряджатися своїм часом і встигати зробити за день 1001 завдання 💪💪💪💪 Блокноти ! Не записна книжка. Люблю папір без ліній, без полів, без обмежень... Щоб свою долю кожен день вибудовувати так, як запланувала Я, залишаючи ще трохи вільного простору для втручання Ангелів Хоронителів, Всевишнього😁🦋 #надеждамейхер #стильжизни #nadia #nadyameiher", - повідомила Надя в соцмережі.

Коментуючі прийшли в повний захват від фетиша співачки.

"Шикарна!!! Красуня!!! Від природи!"

"Ось вона сама прекрасна посмішка 😘🌹🌹🌹"

"Я точно така ж😄.. блокнотики, щоденники, ще й ручки особливі - любов, любов😊❤️ і так довго шукаєш, зазвичай, саме «своє»😊..."

"Успіхів у рішеннях важких завдань легким шляхом. 🖇 Нехай, ті лінії, які відсутні приймають тільки білий окрас, переходячи через кордони, запалюючи зелений, при переході на наступний рівень або завдання. Нехай Бог допомагає і Вас не забуває! ❤️"

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