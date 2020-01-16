Співачка перевершила сама себе!

Популярна українська виконавиця і екс-Nikita Анастасія Кумейко в оточенні подруг показала, чим її нагородила природа

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Вже хочемо до тебе», - коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на самому знімку Кумейко позує в оточенні подруг, ефектно вигнувшись і показавши всім своїм шанувальникам соковиті форми в купальнику. Однак вони не змогли висловити свою думку про тілі кумира – кадри співачка викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко показала відверте фото з відпочинку.

Так, опублікованому знімку Кумейко позує абсолютно гола, прикриваючи інтимні місця руками. Це все відбувається на тлі каменів.

Уточнимо, що сама фотографія є обкладинкою до календаря, в якій Nana зайняла четвертий місяць – березень.

Однак шанувальники Кумейко не змогли висловитися про ідеальних формах кумира – фотографії зірка викинула в Сторіс.

Також ми писали, що українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, яка зараз набирає популярність як DJ NANA, повернулася до Києва після відпустки.

Анастасія Кумейко опублікувала жарку підбірку фотографій з відпочинку на своїй сторінці в соцмережі.

На першому фото зірка у відвертій позі танцює на мілководді океану, дивлячись на хвилі. Сітка на її купальнику відкриває погляду фоловерів її спокусливий бюст. На іншому фото Кумейко широко посміхається назустріч сонцю в чорних окулярах. На її чолі індійська мітка – «точка» бінді, так званий «третій очей».

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