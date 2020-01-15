Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко показала откровенное фото с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованном снимке Кумейко позирует абсолютно голая, прикрывая интимные места руками. Это все происходит на фоне камней.

Уточним, что сама фотография является обложкой к календарю, в которой Nana заняла четвертый месяц – март.

Однако поклонники Кумейко не смогли высказаться об идеальных формах кумира – фотографии звезда выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, которая сейчас набирает популярность как DJ NANA, вернулась в Киев после отпуска.

Анастасия Кумейко опубликовала жаркую подборку фотографий с отдыха на своей странице в соцсети.

На первом фото звезда в откровенной позе танцует на мелководье океана, смотря на волны. Сетка на ее купальнике открывает взору фолловеров ее соблазнительный бюст. На другом фото Кумейко широко улыбается навстречу солнцу в черных очках. На ее лбу индийская метка – «точка» бинди, так называемый «третий глаз».

Также DJ NANA продемонстировала фото в одежде с города, еще одно в купальнике, а также поделилась своей любимой серией фото в лосинах и топе с занятий йогой в красивой арке отеля.

«После каждой поездки остаётся масса впечатлений, которыми ещё неделю делишься взахлёб. Индия = тотальный релакс. Я напоминала себе Ленивца, который ну таааааак никуда не спешит, что иногда хотелось саму себя взять на ручки и куда-то отнести. Умудрялась уснуть везде (на йоге в собаке мордой вниз , на массаже, пока ждала ужин, на лавочке, записывая видео).», – поделилась впечатлениями Кумейко.

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